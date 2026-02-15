金馬新春補財庫2》發財水放哪最旺運 2026開運方位全指南

易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文指出，銀行發送的發財水，因為在銀行的金庫中吸收了滿滿的財富能量，具有更強大的旺財能量。（陶文提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了在馬年之初求個好彩頭，農曆春節前不少銀行均發送發財水、發財米、發財金，甚至可以旺財的紀念幣等新春開運小物，這些開運小物該怎麼用？易經專家提醒，發財水千萬不要「一口喝掉」，放不同方位有不同的提升效用，如果拿到的發財水夠多，或是開春後繼續收到，可部分放至元宵節，再重複進行噴灑烹煮儀式，讓自己的財運、好運加倍。

知名易經財經專家、未來學研究發展中心執行長陶文指出，山主人丁，水主財，水在華人世界代表的就是財富，因此常聽到「遇水則發」的說法。銀行發送的發財水，更因為在銀行的金庫中吸收了滿滿的財富能量，具有更強大的旺財能量。

陶文提醒，領回的發財水無須急著使用，先在玄關或明財位放置24小時，然後裝進噴壺中噴灑在居家和辦公室的所有位置，包括地下室與儲藏室在內，讓財富的能量充滿整個空間。接下來就是將發財水倒進咖啡機裡烹煮咖啡，或是加入飯菜中，讓家人的富貴之氣可以「內外呼應」。

但發財水該放在哪裡？陶文分析，不同的方位有不同的提升作用，2026年正東方是「大財富位」，因此將「發財水」擺放在居家和辦公室的正東方，對於財富的凝聚著有極大的助益。

東南方則是「吉慶位」，也是快速發財、致富的位置，建議將發財水加入此處的「金魚缸」裡，讓家庭和辦公室充滿喜氣與吉慶能量，更可讓提昇空間的正能量。

東北方是「文昌位」，陶文說，此處雖然在面前的元運裡不適合置水，但將發財水置入「精油拓香器」內，提昇了文昌氣息，對於家人的人緣和事業運，以及辦公室的市場知名度，都具有強大的幫助。

如果幸運拿到銀行發放的「發財糖」，則建議搭配聚寶盆，擺放在東北方（文昌位），既可提昇人緣磁場，對於辦公室的工作效率，以及家人在事業上的升遷運勢將非常有幫助。

陶文提醒，若手邊有夠多的發財水，或是開春後還繼續收到發財水，建議可在「玄關」和「明財位」擺放到元宵節，再來重複進行一輪「噴灑」與「烹煮」的儀式，祈求馬年馬上幸福、馬上有錢、馬上發，將會如願以償。

