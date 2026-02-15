金馬新春補財庫1》 善用數位高利活存 放大你的獎金與紅包

銀行業者建議，民眾可善用純網銀、數位帳戶提供的高利存款，為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將至，各公司的年終獎金陸續「開獎」，想要讓年終獎金和新年紅包「錢滾錢」，又擔心全球股市已處於高檔，銀行業者建議，民眾不妨善用純網銀、數位帳戶提供的高利存款，為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大。

想要參加各銀行在農曆年前推出的高利存款方案，必須先確認自身為該行的「新戶」或是「舊戶」，為了吸引民眾申辦，各銀行多拉高新開戶民眾的存款利率，最高年息可達15%，但需一併考量「優惠天期」、「存款額度」及各項條件限制。

例如聯邦銀行聯邦NEW NEW Bank及純網銀樂天銀行，就針對「新戶」祭出新台幣存款15%的年利率，但存款額度樂天最高僅有5萬元，優惠天期為「10天」，聯邦銀額度10萬元以內享1個月優惠天期，如以各家最高額度與優惠天期計，樂天新戶約可領息新台幣205元，聯邦銀行新戶則約可領息1,250元。

優惠利率次高為王道銀行，其新戶年利率8.8%雖稍低，但額度為新台幣10萬元期可存2個月、超過10萬的部分至20萬元額度，年息也有2.1%。以新戶放20萬元資金存滿2個月，在王道銀行可領到的利息高達1,820元。

其他銀行如凱基Karry新戶若達成指定任務，也有新台幣5萬元內1個月期3%的優惠利率，可拿到利息125元。遠東商銀Bankee 新戶，則須推薦親友成功開戶，可在5萬元額度內獲得6個月期年息2.6%的優惠。

如果是「舊戶」，就得選哪家銀行存款利率較高及優惠存款的「門檻」。例如王道銀行存戶，只要從他行轉入單筆新台幣5萬元以上到王道帳戶，之後的6個月期間，20萬元以內年利率可達2.1%、20萬至100萬元的資金年利率也有1.5%，以存款20萬存滿6個月試算，約可領息2,100元，如存款金額達100萬且存滿6個月，更可領息達8,100元。

華南銀行完成任務的SnY數位帳戶，則提供10萬元內年利率2.3%優惠，優惠期間1個月，以最高額度存滿30天計，民眾約可領息新台幣190元；此外，第一銀行iLEO數位帳戶則提供存戶活動期間內可享12萬元內，年利率2%優惠，如民眾存12萬元，1年約可領息2400元。

閒置資金暫時停泊，也少不了純網銀提供的優惠，例如LINE Bank（連線銀行）的口袋帳戶，起存1元、最高100萬元，可以年息1.5%計息，資金可隨時進出、每月付息，可讓閒置資金領到較多利息卻又不會被定存綁住。想要多點利息，也有高利定存可以選擇。

