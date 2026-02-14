養套殺慘案？中國1超市全面下架智利櫻桃原因曝光了

智利櫻桃長年以中國為主要市場，2025/26產季約有9成櫻桃都出口到中國，造成價格大崩盤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長年以中國為主要市場，2025/26產季約有9成櫻桃都出口到中國，造成價格大崩盤，從去年11月上市以來價格一路下殺，造成果農和經銷商虧本經營。近日再傳出中國知名連鎖超市胖東來直接下架智利櫻桃，胖東來證實，此前熱銷的智利櫻桃已經下架了，因為品質欠佳、壞果多。

綜合中媒報導，隨著春節到來及價格比往年實惠，推升智利櫻桃買氣。不過，有多位消費者反映，買到的智利櫻桃出現不同程度的壞果。胖東來超市目前已全面下架智利櫻桃，改賣澳洲、紐西蘭櫻桃，價格也跟著上漲。

河南許昌胖東來生活廣場超市一名員工證實，之前熱銷的智利櫻桃已經下架，因為品質未達標，壞果比較多，人工篩選很浪費人力，已暫停採購智利櫻桃。

這名員工說，目前超市正在販售的櫻桃來自澳洲和紐西蘭，價格比智利櫻桃高，例如1公斤禮盒裝的澳洲櫻桃售價380元人民幣（以下同，約台幣1710元），因為價格偏高，買氣減少。

報導說，2025年11月，來自南半球的新產季櫻桃剛登陸中國市場時，山姆會員店「3J級」智利櫻桃售價每公斤159.9元（約台幣720元），到了2026年1月，同款產品價格已「腰斬」至79.9元（約台幣360元）。

在盒馬門市，降價更為顯著，今年1月促銷期間，「2J級」櫻桃禮盒為2.5公斤裝99元（445元），而前一個月同等規格產品售價還在180元（約台幣810元）左右。

