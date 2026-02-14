春節保證來電 台電出動600人檢修機組

台電出動600人投入機組檢修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕過年放假期間，工商業用電大幅減少，春節期間往往是全年用電最低時刻，台電預估年假整體平均用電將低於2700萬瓩，備轉容量率可維持在14%以上。除確保必要機組維持穩定供電，台電把握這段電力設備「進廠保養」的黃金時機，從南到北出動近600人電力團隊投入機組大修任務，分別進駐大潭、南部、大林及民營嘉惠等電廠。

春節9天連假到來，當大多人返鄉團圓開心出遊時，每天有超過4000名台電人堅守崗位，守護全台穩定供電。

台電說明，發電廠機組一般約2年需大修、平均約4年則需進一步「全開蓋大修」，進行全身總體檢。但超巨大的發電機組，可無法像一般汽車直接開進維修廠，台電靠著成立40年的電力秘密基地「電力修護處」，如「遊牧民族」般逐一進駐全台每座電廠，日以繼夜輪值檢修工作，搶在最短時間及確保安全之下完成機組保養。

台電指出，因應氣候變遷趨勢，為確保6月至9月夏季用電尖峰維持穩定供電，台電持續精進機組大修排程，於每年僅約8個月的可利用時間，力拚完成全台機組大修工作。因此，一年之中用電最低的農曆春節，就成為台電人全力挑燈出動的黃金時機。今年共出動近600人力，進駐桃園大潭、高雄南部及大林等電廠，投入機組維護與更新，同時協助民營嘉惠電廠大修工作，力求各發電廠機組在新的一年都能維持最佳狀態。

其中，大潭電廠燃氣8號機為2部氣渦輪機組搭配1部汽力機組發電的複循環發電機組，台電今年共動員超過200名人力展開為期超過3個月的保固大修，也是自2024年運轉後首次進行開蓋檢查工作。不僅將如「機組心臟」的氣渦輪及汽輪機轉子整個吊出檢查，另外軸承與動、靜葉片和各式關鍵性熱元件也進行相關非破壞檢測，完整檢視新機組運轉1年後的組件強韌狀況。經過本次保固大修，機組將持續提供我國穩定低碳之高效能電力。

台電表示，春節期間除投入全國機組大修外，也從電源供應、電網運轉、電力調度到突發停電因應等做足準備，時刻為台灣來電。

