除夕提早打烊！超市量販店春節營業時間懶人包來了

春節即將到來，民眾開心採買年貨。各大量販店及超市大都調整營業時間，請民眾留意相關訊息。（資料照）
好市多初一全台公休
〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，許多民眾正準備到採買年貨，提醒大家各大量販及超市在春節期間大都調整營業時間，除夕當天則會提早打烊。特別提醒民眾，好市多（Costco）在初一（2月17日）全台公休。
本報為您整理 2026 全台主要量販店與超市春節營業時間懶人包，提供民眾春節採買參考。
2026 全台量販與超市春節營業時間表
|賣場品牌
|除夕 （2/16）
|初一 （2/17）
|初二 （2/18） 起
|好市多 Costco
|09:00 - 18:00
|全台暫停營業
|10:00 - 21:30 （正常）
|家樂福 Carrefour
|營業至 17:00
|10:00 開始營業
|恢復正常營業
|大潤發 RT-MART
|營業至 17:00
|10:00 開始營業
|恢復正常營業
|愛買 a.mart
|營業至 18:00
|依各分店公告
|恢復正常營業
|全聯福利中心
|營業至 17:00
|09:00 - 21:00
|初二至初四 21:00 打烊
|美廉社
|07:00 - 19:00
|08:00 - 24:00
|恢復正常營業
另外，針對 2026 年春節期間，各大賣場的線上外送（含自營 APP、Uber Eats、foodpanda）最後收單時間多有提早。特別是除夕當天下午 3 點至 4 點是最後關鍵，建議您提早下單，以免系統因單量過大提早關閉。
2026 賣場外送最後收單與營運時間
|品牌 / 外送平台
|除夕 （2/16） 最後收單
|初一 （2/17） 營運時間
|初二至初三 （2/18-19）
|全聯小時達 （自營/Uber/Panda）
|16:00 截止
|09:00 - 20:00
|09:00 - 20:00
|家樂福家速配
|15:00 截止
|14:00 起開始營運
|恢復正常營運
|大潤發 （Uber Eats/Panda）
|建議 15:00 前
|10:00 起開始營運
|恢復正常營運
|好市多 （Uber Eats）
|16:30 左右
|暫停服務 （配合店休）
|10:00 起恢復營運
|愛買 （foodpanda/自營）
|16:00 截止
|依各分店公告
|恢復正常營運
另外，本報也提供3個採買小撇步，讓您在春節買得開心，又不至於人擠人。
1、避開尖峰： 除夕當天人潮極多，建議上午完成最後採買，以免遇到部分生鮮提早賣光光。
2、利用線上外送： 家樂福「家速配」或全聯「小時達」在除夕當天多半僅營運至下午 15:00 ~ 16:00，有需要的民眾要提早下單。
3、利用APP查詢： 部分百貨內設的超市（如 SOGO 內的 City'super 或 101 的 Mia C'bon）會隨百貨時間調整，建議出發前透過官方 APP 確認。
