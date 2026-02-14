除夕提早打烊！超市量販店春節營業時間懶人包來了

春節即將到來，民眾開心採買年貨。各大量販店及超市大都調整營業時間，請民眾留意相關訊息。（資料照）

好市多初一全台公休

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，許多民眾正準備到採買年貨，提醒大家各大量販及超市在春節期間大都調整營業時間，除夕當天則會提早打烊。特別提醒民眾，好市多（Costco）在初一（2月17日）全台公休。

本報為您整理 2026 全台主要量販店與超市春節營業時間懶人包，提供民眾春節採買參考。

2026 全台量販與超市春節營業時間表

賣場品牌 除夕 （2/16） 初一 （2/17） 初二 （2/18） 起 好市多 Costco 09:00 - 18:00 全台暫停營業 10:00 - 21:30 （正常） 家樂福 Carrefour 營業至 17:00 10:00 開始營業 恢復正常營業 大潤發 RT-MART 營業至 17:00 10:00 開始營業 恢復正常營業 愛買 a.mart 營業至 18:00 依各分店公告 恢復正常營業 全聯福利中心 營業至 17:00 09:00 - 21:00 初二至初四 21:00 打烊 美廉社 07:00 - 19:00 08:00 - 24:00 恢復正常營業

另外，針對 2026 年春節期間，各大賣場的線上外送（含自營 APP、Uber Eats、foodpanda）最後收單時間多有提早。特別是除夕當天下午 3 點至 4 點是最後關鍵，建議您提早下單，以免系統因單量過大提早關閉。

2026 賣場外送最後收單與營運時間

品牌 / 外送平台 除夕 （2/16） 最後收單 初一 （2/17） 營運時間 初二至初三 （2/18-19） 全聯小時達 （自營/Uber/Panda） 16:00 截止 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 家樂福家速配 15:00 截止 14:00 起開始營運 恢復正常營運 大潤發 （Uber Eats/Panda） 建議 15:00 前 10:00 起開始營運 恢復正常營運 好市多 （Uber Eats） 16:30 左右 暫停服務 （配合店休） 10:00 起恢復營運 愛買 （foodpanda/自營） 16:00 截止 依各分店公告 恢復正常營運

另外，本報也提供3個採買小撇步，讓您在春節買得開心，又不至於人擠人。

1、避開尖峰： 除夕當天人潮極多，建議上午完成最後採買，以免遇到部分生鮮提早賣光光。

2、利用線上外送： 家樂福「家速配」或全聯「小時達」在除夕當天多半僅營運至下午 15:00 ~ 16:00，有需要的民眾要提早下單。

3、利用APP查詢： 部分百貨內設的超市（如 SOGO 內的 City'super 或 101 的 Mia C'bon）會隨百貨時間調整，建議出發前透過官方 APP 確認。

