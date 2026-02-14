過年吃太飽有救了！這款UNIQLO褲子百搭又顯瘦快買起來

日本達人推薦UNIQLO的運動直筒褲。（圖取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節到來，家人親友團聚開心吃吃喝喝，難免發胖，這時候就需要一款有型又顯瘦的褲子，UNIQLO（優衣庫）的「運動直筒褲」非常受歡迎，既可以作為日常居家服，也可以作為短途旅行的休閒服。日本網友認為，這款褲子絕對是爆款。

日媒《Diamond Online》14日報導，日本達人看到許多人在社群媒體評測「運動直筒褲」，非常很感興趣，決定買一條試試，含稅價格是3990日圓。

這是UNIQLO 的 C 系列，是與設計師 Clare Waight Keller 合作推出的，她曾為 Chloe 和 Givenchy 等品牌工作。日本達人指出，這款運動褲巧妙修飾腿部線條，讓腿部看起來不那麼粗壯，成為打造顯瘦造型的熱門單品。

同時，這款褲子沒有運動服常見的居家感覺，各個年齡層的人都可以穿著它外出，打造時尚造型。而且觸感柔軟，不易起皺，非常加分。

日本網友對這款褲子也讚譽有加，網友評論包括「穿著舒適又時尚，我非常喜歡」、「它絕對是潮流爆款」、「它真的非常棒」、「令人驚艷」。

