春節加油不打烊 加油站喝咖啡再出發

〔記者林菁樺／台北報導〕農曆春節連假期間，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，中油今（14）日說明，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業，不論深夜或清晨，始終是長途行車用路人最溫暖的補給站。

中油身為國內油品市場領導品牌，為服務春節期間返鄉及出遊的民眾，今年春節期間增派各加油站人力，以確保服務品質與公廁潔淨。此外，全台已有311個自有咖啡品牌「Cup & Go 來速咖啡」販售據點，在春節期間同樣不打烊，歡迎民眾到加油站加油或如廁之餘，喝杯咖啡休息一下，養足精神再出發。

中油連續第25年獲得讀者文摘頒發加油站類「信譽品牌白金獎」最高殊榮，持續秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，為大家加油，也為台灣加油。

中油表示，各項服務相關資訊及營業時間，可至台灣中油全球資訊網查詢（https://www.cpc.com.tw），或透過24小時免付費客服專線1912洽詢。

