台美貿易協定簽了！美智庫突曝背後暗藏的驚人疑問

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台美對等貿易協定已正式簽署，美方調降對台關稅、台灣擴大對美投資，半導體合作被視為深化雙邊戰略關係的重要里程碑。外界認為此舉有助鞏固台灣在全球高科技供應鏈的核心地位，不過美國智庫外交關係委員會（CFR）提醒，協議仍有不少關鍵細節尚未完全到位，後續執行與實際成效仍有待觀察。

韓媒《Business Post》報導，根據協議，美國將對台灣進口產品的關稅由原本的20%下調至15%且不疊加；作為交換，台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元（約新台幣7.8兆元）的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。半導體產業被視為核心項目，預料台積電在美國設廠與擴產計畫，將占整體投資金額的絕大多數。

請繼續往下閱讀...

此前台積電宣布將在美國投入1650億美元（約新台幣5.1兆元），成為美國強化本土高階半導體供應鏈的關鍵支柱。

CFR表示，台美相互關稅與投資協議有助於提升雙邊經濟穩定性，並深化產業合作，但同時也「留下許多未解的疑問」。CFR認為，該協議在政治與戰略層面具有象徵意義，但在經濟結構與產業現實上，仍面臨不小挑戰。

台灣是川普政府公布「對等關稅政策」後，與美國正式完成貿易協議的第7個國家。然而，該政策的核心目標之一：「縮小美國貿易逆差」，恐怕難以達成。數據顯示，台灣對美貿易順差已從2024年的647億美元（約新台幣2.03兆元），暴增至2025年的1501億美元（約新台幣4.72兆元），呈現倍數成長。

美方希望藉由引導台積電擴大在美投資，將約40%的台灣半導體供應鏈轉移至美國，以強化本土先進晶片產能與供應安全。但CFR直言，這一目標對台灣而言並不容易接受。報告指出，若台灣半導體供應鏈的重要性被削弱，將可能影響美國在戰略層面「保護台灣」的誘因。

從產業現實面來看，美國本土條件亦成為一大限制。CFR指出，台灣歷經數10年建立完整的半導體生態系，擁有成熟的產業聚落與大量專業人才，相較之下，美國在相關人力、供應鏈整合與成本結構方面仍存在明顯落差。

報告並提到，半導體在美國的生產成本遠高於台灣，使得複製台積電在台灣的成功模式難度極高。事實上，台積電已在美國工廠面臨人才招募、設備維護與營運效率等問題，若進一步擴大投資，相關挑戰恐將更加嚴峻。

CFR指出，在「最理想情境」下，台積電能順利擴大在美投資、成功營運晶圓廠，並協助美國強化先進半導體供應鏈；但從現實條件來看，這將是一項極具難度的長期任務。報告認為，由於多項結構性問題尚未獲得解決，台美在貿易與產業政策上的分歧，短期內恐將持續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法