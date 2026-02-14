國際油價漲了！但本週週線收黑

週五（13日）國際油價小漲。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示美國通膨整體趨於緩和，抵銷石油輸出國家組織及盟友（OPEC+）可能恢復增產的疑慮，週五（13日）國際油價小漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲5美分或0.08%，收每桶62.89美元。本週下跌約1%。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲23美分或0.30%，收每桶67.75美元。本週跌約0.5%。

美國1月消費者物價指數（CPI）漲幅低於預期。BOK Financial 交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「通膨似乎正在趨穩。我認為這可能推動利率繼續小幅下滑。而利率下滑對經濟而言是正面的。」他補充利空因素，在於OPEC可能進一步小幅增產。

《路透》報導，油價早盤曾一度下跌，係因考量到夏季用油高峰期即將到來，以及美伊關係緊張推升油價，OPEC傾向4月起恢復增產。

另外本週稍早，市場擔憂美國可能因核計畫問題攻擊中東石油生產國伊朗，一度讓油價走強。但隨著美國總統川普週四表示，華盛頓可能在下個月與伊朗達成協議，使油價回落。

而美國官員週五表示，五角大廈正將一艘航空母艦從加勒比海調往中東。此舉代表中東地區部署兩艘航母，意味著美伊緊張局勢正在急劇升溫。與此同時，俄羅斯週五表示，新一輪關於烏克蘭問題的和平談判將於下週舉行。

基斯勒表示，與伊朗及俄羅斯的談判將是近期市場的驅動力，近期全球原油供應依然充裕，且原油期貨價格中，可能已包含每桶5至7美元的地緣政治溢價。

另一方面，美國週五放寬對委內瑞拉能源部門的制裁，核發兩項通用許可，代表允許全球能源公司在該石油輸出國組織（OPEC）成員國經營油氣項目，並允許其他公司進行合約談判、以帶進新投資。

美國能源部長萊特（Chris Wright）近日受訪時表示，由美國控制的委內瑞拉石油銷售額目前已累計超過10億美元（約新台幣313億元），且在未來幾個月內將再帶來50億美元（約新1569億元）的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法