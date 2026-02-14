黃金搭雲霄飛車！大跌後又飆漲了 最新「挑戰價」出爐

週五（13日）黃金價格上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（13日）黃金價格上漲逾2%，本週週線也收高，主因是美國最新通膨數據比預期疲軟，助長聯準會（Fed）今年降息的希望，抵銷本週稍早強勁就業報告帶來的疑慮和賣壓，而澳盛銀行（ANZ）分析師將黃金第2季價格預測，從每盎司5400美元上修至每盎司5800美元 。

黃金現貨價上漲2.1%，報每盎司5022.06美元，前1天曾下跌約3%並觸及將近一週低點。

請繼續往下閱讀...

4月交割的黃金期貨上漲約2%，報每盎司5046.30美元。

《路透》報導，黃金本週上漲1.2%。獨立金屬交易員Tai Wong說：「在週三強勁就業報告引發市場擔憂之後，1月溫和的消費者物價指數（CPI）數據緩解緊張情緒，黃金以及尤其是白銀，正上演一波釋壓性上漲。」

美國勞工部數據顯示，1月CPI比前月上漲0.2%，低於經濟學家預期的0.3%，12月升幅確認不變，為0.3%。

倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，市場參與者目前預期，Fed今年將累計降息63個基點，首次降息時間點落在7月。

另外，週三的數據顯示，美國1月非農就業人口新增13萬人，遠勝分析師所估的增加7萬人。

澳盛銀行（ANZ）分析師將黃金第2季價格預測，從每盎司5400美元上修至每盎司5800美元 。而澳盛指出，白銀雖然仍然受到強勁投資需求的支撐，但由於工業買家對高價望而卻步，近期跑贏黃金的動能可能會減弱。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲3.4%，報每盎司 77.70 美元，前1日上急跌11%。白銀本週下跌約0.3%。

現貨白金上漲 3.8%，報每盎司 2075.93 美元。

現貨鈀金上漲 3.6%，報每盎司 1674.50 美元。

白金、鈀金週線都收黑。

