美股收盤》AI恐慌引爆賣壓！三大指數週線全黑 亞馬遜創20年最慘

〔財經頻道／綜合報導〕週五（13日）美股漲跌互見，標普500指數在最新通膨數據略低於預期後幾乎持平，而受「AI恐慌交易」影響，3大指數本週仍全數收黑。

綜合媒體報導，美國公布，1月消費者物價指數（CPI）月增0.2%、年增2.4%，皆低於市場預期的月增0.3% 與年增2.5%。剔除食品與能源的核心CPI則符合預期，月增0.3%、年增2.5%。

外媒指出，這份報告可能會影響市場對聯準會（Fed）政策的預期。交易員們重新押注Fed將在6月降息，其中大多數人預計該月降息0.25個百分點。

本週市場焦點從利率走向轉向 AI 可能引發的顛覆性影響，美股掀起「AI恐慌交易」，賣壓從軟體類股進一步擴散至金融、不動產與運輸等板塊，媒體產業也受到衝擊。目前投資人也正在仔細審視最新財報，看看是否會出現下一波「先開槍、後問問題」式的 AI 恐慌。

個股方面，輝達週五跌2.21%、英特爾漲0.67%、蘋果跌2.27%、Meta跌1.55%、台積電ADR跌0.47%。值得注意的是，亞馬遜股價連續第9個交易日下跌，創下近20年來最長連跌紀錄，週五亞馬遜收跌0.41%、收198.79美元，較近期高點下跌超23%。

本週三大指數全收黑，標普500下跌1.4%，連續第二週收黑；道瓊週線下跌1.2%；那斯達克本週跌幅最重，達2.1%。

道瓊工業指數上漲48.95點或0.10%，收在49500.93點。

那斯達克指數下跌50.477點或 0.22%，收在22546.671點。

標普500指數上漲3.41點或0.05%，收在6836.17點。

費城半導體指數上漲53.16點或0.66%，收在8137.859點。

