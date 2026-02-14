美股收盤》四大指數漲跌互見 台積電ADR跌0.47％

美股週五漲跌互見，道瓊與標普、費半上漲，那斯達克則是下跌。台積電ADR下跌0.47%。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人對整體科技業估值感到憂慮，市場氛圍仍顯謹慎保守，不過美國消費者通膨數據低於預期，顯示美國最新整體通膨放緩，使聯準會降息展望有所改善，美股週五漲跌互見，道瓊與標普、費半上漲，那斯達克則是下跌。台積電ADR下跌0.47%。

本週美股掀起「AI恐慌交易」，週四美股全線下跌，投資人對AI顛覆產業的擔憂情緒蔓延至各個板塊，尤其是房地產、卡車運輸和軟體產業。分析師認為，這凸顯新舊經濟板塊與美國及世界其他股市之間的分化。

AI相關疑慮也延伸至媒體產業，衝擊華特迪士尼（DIS-US）與Netflix（NFLX-US）。迪士尼本週上漲約3%，Netflix則下跌6%。

至於三大指數本週全數收跌，標普500下跌 1.4%，連續第二週收黑，道瓊週線下滑1.2%；那斯達克本週跌幅最重（2.1%）。

美國勞工統計局週五公布1月份消費物價指數（CPI），月增0.2%、年增2.4%，雙雙低於市場預期的月增0.3% 與年增2.5%。剔除食品與能源的核心CPI則符合預期，月增 0.3%、年增 2.5%。

此外，美國總統川普證實，國防部已調派「福特號」前往中東，使美軍在該地區同時部署兩艘航母，因應美國與伊朗之間緊張情勢升高。

道瓊工業指數終場上漲48.95點，或0.10%，收在49500.93點。

標準普爾500指數上漲3.41點，或0.05%，收在6836.17點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌50.48點，或0.22%，收在22546.67點。

費城半導體指數上漲53.159點，或0.66%，收在8137.859點。

