台美對等貿易協定簽署！ 謝金河：台灣在世界貿易舞台終於有顯著的位子！

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（行政院提供）

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年前夕好消息！行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，已與美國政府完成簽署「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，台灣在世界貿易舞台終於有顯著的位子！一直以來，台灣都被世界排除在外，這次在川普的關稅拼圖中，台灣獲得一席很珍貴的位子，台灣在全球貿易的競爭力會躍升好幾個層級，台灣經濟還會再大放光芒！

謝金河在臉書PO文表示，台美對等貿易恊議（ART）終於談定，除了先前談妥的15%，不疊加稅率，平均關稅稅率也從35.78%降到12.33%，這是一張十分難得的成績單！特別是在去年台灣對美國順差高達1571億美元，可能是美國坐四望三的大逆差國的情勢下，台灣能談成這樣的條件，大家必須給鄭麗君副院長等談判團隊掌聲！

謝金河分析，這次ART的內容有很多人在討論，台新金也迅速出具報告，包括經濟部，農委會對於開放受到影響，衝擊的產業也都做好說帖及因應對策，賴總統也在13日上午召開記者會向全民報告。而七大工商團體都發表聲明肯定，這是台灣重新再定位的一次新的里程碑。

謝金河指出，過去有很長的時間，台灣在國際貿易上是被中國完全排擠的，最具代表性的是RCEP，這個組織由中國主導，台灣完全被排除。後來又有一個TPP及安倍時代的CPTPP，先是川普退出TPP，後來川普祭出關稅，CPTPP也沒有下文。

謝金河續指，這些國際區域貿易協議，只要有中國在，台灣根本沒有機會參加，這是為什麼過去台商必須將生產基地外移的主要原因，尤其是台灣的傳統產業對關稅稅率特別敏感，他們不得不將生產基地外移，留在台灣的是沒有關稅障礙的電子產業。

謝金河直言，去年台灣的資通訊產業及半導體佔出口比重達78%，是這樣來的！這次川普祭出關稅大棒，很大的原因是在扭轉過去全球化帶來的扭曲，關稅加高壁壘，也讓全球化終結，過去那些由中國掌控的區域貿易協議也逐漸失去功能，一直以來，台灣都被世界排除在外，這次在川普的關稅拼圖中，台灣獲得一席很珍貴的位子，台灣在全球貿易的競爭力會躍升好幾個層級，台灣經濟還會再大放光芒！

