記憶體嚴重短缺！美國軍工企業黑名單 移除中國長鑫、長江存儲

〔編譯魏國金／台北報導〕科技媒體wccftech 13日報導，美國五角大廈已將中國記憶體巨頭長江存儲（YMTC）與長鑫存儲（CXMT），從中國軍工企業管制名單中移除，為消費性產品採用中國製DRAM與NAND快閃記憶體打開大門。

報導指出，美國戰爭部已決定將長鑫與長江存儲，從其2025年1月7日公布的新版1260H條款清單，亦即「中國軍事企業清單」中排除，而近期公布的最新版清單顯示，這兩家公司不再被視為國安威脅，為其向美國廠商銷售產品打開巨大的機會之窗，不過相關產品能否被美商採用，目前還言之過早。

1260H條款清單是由美國戰爭部認定的與中國軍方有關之企業名單，其目的是防止入榜的企業直接或間接在美國營運。相關企業被視為是美國供應鏈的威脅，因此必須避免與其業務往來。長江存儲是中國NAND快閃記憶體製造巨頭，於2024年入榜，而DRAM大廠長鑫則在2025年初被列入該清單。

報導指出，隨著長鑫與長江存儲被移除1260H條款名單，兩家企業現在可以參與美商合約，先前傳出，由於記憶體嚴重短缺，主要個人電腦製造商惠普（HP）、戴爾（Dell）首次考慮向中國晶片製造商採購記憶體晶片。

然而，即使不在五角大廈的管制名單內，這兩家中企仍面臨美國商務部的管制，尤其是長江存儲已被列入實體清單內，對其供應鏈夥伴將造成風險。基於代工廠（OEM）對其終端產品採用中國元件持續展現興趣，美國監管機關有可能介入干預，因此相關業者可能對於向長鑫與長江存儲採購記憶體仍抱持謹慎立場。

