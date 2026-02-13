美通膨降溫1月CPI年增2.4％低於預期 3月降息機率仍渺茫

聯準會6月降息機率大增。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國一月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，然而隨著企業今年初漲價，潛在通膨堅實，加上勞動市場穩定，聯準會（Fed）可能下月仍維持利率不變。

美國勞工部統計局（BLS）13日公佈，一月CPI年增2.4%，較上一月下降0.3個百分點，這使得通膨降至2025年4月時的水準，美國總統川普在去年4月2日「解放日」宣佈他震驚全球的對等關稅。

排除食品與能源價格的核心CPI年增2.5%，皆符合道瓊預期的2.5%增幅。此外，整體CPI月增0.2%，低於預期的0.3%增幅、核心CPI月增0.3%，符合預期。

雖然住房成本是CPI上漲主要因素，不過月增僅0.2%、年增降至3%，食品價格月增0.2%、能源下降1.5%，新車價格僅漲0.1%、二手車則降1.8%。

美國海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）指出，「對於通膨，這是很好的消息。通膨降至去年5月以來最低水準，食品、能源與住房等關鍵項目全都降溫，這將為中產階級與低收入家庭帶來亟需的緩解」。

CNBC報導，在期貨市場，低於預期的數據有助於提振聯準會的降息前景。芝商所（CME）集團的FedWatch工具顯示，交易員升高6月降息機率至83%。

聯準會設定的通膨目標為2%，但其追蹤的個人消費支出物價指數（PCE），以及CPI數據皆遠高於該目標。儘管美國政府本週公佈的就業數據顯示，1月新增13萬非農就業人口，約經濟學家預期兩倍之多，失業率從去年12月的4.4%降至4.3%，但去年每月僅新增1.5萬份就業機會，引發聯準會官員對勞動市場的疑慮。聯準會上月維持基準利率3.5%至3.75%區間不變。

