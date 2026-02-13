有夠旺！大樂透春節加碼首日 這2家彩券行一天開出7注紅包

台彩表示，大樂透加碼首日全國共59家彩券行開出大、小紅包獎項，且有兩家彩券行同一天開出7注。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，大樂透春節加碼首日（12日）全國共59家彩券行開出春節大、小紅包獎項，且有兩家彩券行同一天開出7注，其中新北市中和區「真好中彩券行｣開出7注大紅包，中獎彩券以自選方式一次投注10個號碼（10連碰），並連續投注10期，單張購買金額為10萬500元，加碼第一期就幸運中獎，且對中的7注春節大紅包都是獨得100萬元，因此中獎金額高達700萬元。

另，位於新竹縣湖口鄉的「金彩商行｣，日前才售出刮刮樂「2000萬超級紅包」的第二個頭獎2000萬元，昨晚又同時開出1注春節大紅包及6注小紅包，7注加碼獎項屬於同一張中獎彩券，該張彩券也是以自選方式投注10連碰，單張購買金額為1萬500元，對中1注大紅包及6注小紅包獎金合計為155萬元。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，今晚大樂透頭獎摃龜，獎金1.45億元累入下期，下期大樂透頭獎上看1.8億元；大樂透春節大紅包則開出27組，有21組為一注獨得100萬元，6組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包則開出30組，有26組由1注獨得10萬元獎金，其餘4組各有2注中獎、每注分得獎金5萬元。

台彩指出，截至今晚，大樂透春節加碼獎項累計已送出51組100萬元春節大紅包及72組10萬元春節小紅包，大、小紅包剩餘組數分別為429組及728組，明天是春節連續假期第一天，也是西洋情人節，當晚開獎的大樂透頭獎上看1.8億元，同時還會繼續加開大、小紅包獎項，今彩539頭獎也會繼續加碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法