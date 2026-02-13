發揮合併綜效！台新新光元月獲利破88億 創新高

台新新光金控1月自結稅後淨利88.2億元，創下歷史新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光公布獲利了！截至13日為止，國內共有13家金控公司公布獲利成績單，其中，最後一家公佈自結數的金控為台新新光金（2887），約在今天晚間快22點公布。根據統計，台新新光金控2026年1月自結稅後淨利88.2億元，較去年同期成長454%，每股稅後淨利（EPS）為0.35元，創下歷史新高，此外，台新新光銀行獲利同樣也是史上最高。

台新新光表示，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

請繼續往下閱讀...

台新新光指出，新光人壽1月合併稅後淨利53.2億元；本月之強勁獲利表現，由制度轉型、業務綜效與市場操作三大動能共同支撐。

在IFRS 15 框架下，「資產管理服務收入」及「其他營業成本」兩項綜合檢視，因投資合約佣金規則之調整，對既有合約產生一次性影響；同時，銜接 IFRS 17導向以價值為核心的經營模式，使合約服務邊際（CSM）能穩定釋放利潤。本月新契約保費收入達203億元，年增191%，創歷史新高，可持續厚實本公司CSM。

此外，投資團隊隨市場波動，在金融市場高位實現金融商品之資本利得，配合資產負債表的結構優化，有效提升了整體資本效率與股東回報。

根據統計，台新銀行1月稅後淨利23.1億元，較去年同增加44%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益增加30%；淨手續費收入較去年同期成長37%，其中信託業務淨收益增加52%；保險佣金手續費淨收益增加30%。截至1月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為914.06%，資產品質良好。

新光銀行1月稅後淨利8.4億元，創歷年同期新高，稅後淨利較同期成長49%，淨手續費收入較去年同期成長47%，主要受惠於保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，截至1月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1034%。

台新證券1月稅後淨利8.1億元，相較上月及去年同期獲利大幅增加，主要是證券市場指數上漲且市場交易熱絡，致經紀業務成長相關手續費收入增加，以及營業證券處分與評價利益增加。

元富證券1月稅後淨利10.3億元，相較上月及去年同期獲利增加，主係證券市場指數上漲且市場交易熱絡，經紀手續費收入增加；另自營操作得宜，投資收益增加。

法人表示，台新新光金去（2025）年全年獲利達373.6億元，每股盈餘（EPS）1.91元，已經創下歷史新高，如今，今年最新的一張成績單，又拿出史上新高的好表現。

此外，檢視國內其他金控業者表現，國泰金（2882）今年元月稅後淨利為146.10億元，居金控獲利第一；富邦金（2881）以101.20億元緊追在後、居次；而排名第三是台新新光金的88.2億元；至於中信金（2891）獲利73.67億元排名第四。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法