中國大崩潰！台美完成ART簽署 美駐中使館秀4張台美官員開心合影

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（圖取自美國駐中使領館X）

〔財經頻道／綜合報導〕我國13日公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，賴清德總統表示，此協議確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇，這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。美國駐中使領館也在社群平台PO文指出，這項開創性協議強化我們的供應鏈韌性，並為美國的農業工作者、牧場經營者和製造商在亞洲帶來更多機遇。

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。（圖取自美國駐中使領館X）

美國駐中使領館還秀出4張台美官員出席ART簽署儀式的照片，包括美國商務部部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政務委員楊珍妮等開心合影的照片。

行政院副院長鄭麗君在美東時間2月12日於華府，與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，就「台美對等貿易協定」（ART）達成共識，並正式簽署，確立美國將對台灣進口商品徵收15％的關稅稅率且不疊加，台灣2072項輸美產品豁免對等關稅，以及 232 關稅最優惠待遇。

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（圖取自美國駐中使領館X）

賴清德總統13日一早透過臉書向國人宣布台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。

總統說，這一次，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過兩千項輸美產品豁免對等關稅。如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。從大家熟悉的蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料（樹薯粉）、咖啡，到鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果等，這些代表台灣的產品，未來銷往美國都更具價格競爭力。我們不只要把台灣的好味道賣出去，更要讓台灣的品牌真正走入國際市場。

賴清德強調，在爭取出口優勢的同時，政府仍堅守糧食安全與軍工韌性。我們成功爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅，守住台灣的農業與關鍵產業。這一次的談判成果證明，面對同樣的全球市場開放，台灣已經爭取到比其他國家更多的優勢，為台灣產業打通任督二脈。

外交部長林佳龍也表示，這象徵著象徵台美正式開啟「經貿戰略夥伴關係」的新局，也開啟了台美合作新時代。

台美於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（圖取自美國駐中使領館X）

美國駐中使領館也在社群平台X上PO文指出，美國貿易代表格里爾出席了由美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處共同主持的「台美對等貿易協定」簽署儀式。這項開創性的協議強化我們的供應鏈韌性，並為美國的農業工作者、牧場經營者和製造商在亞洲帶來更多的機遇。

美國駐中使領館隨後又PO文指出，隨著台北對出口自美國的商品開放幾乎全部的市場，美國農業和工業生產者將從美台貿易協定中獲益。

Ambassador Greer attended the signing of the U.S.-Taiwan Agreement on Reciprocal Trade under the auspices of the American Institute in Taiwan and @TECRO_USA.



This groundbreaking deal enhances our supply chain resilience and furthers opportunities for American farmers, ranchers,… pic.twitter.com/KrnPLVrxfL — United States Trade Representative （@USTradeRep） February 12, 2026

