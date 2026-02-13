大樂透頭獎連4摃 100萬大紅包開出27組

今晚大樂透頭獎連4摃，下期獎金上看1.8億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（13日）大樂透頭獎連4摃，台彩預估下期（14日）頭獎累積金額預估上看1.8億元。大樂透春節大紅包則開出27組，總中獎注數33注，其中21組為單注中獎、各得100萬元，6組為2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出30組，總中獎注數34注，其中26組為單注中獎、各得10萬元，4組為2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透自12日起實施春節加碼，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包，截至本期為止，累積開出大紅包51組、剩餘429組，累積開出小紅包72組、剩餘728組，下期將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

另，今彩539頭獎單注獎金從800萬元加碼至1000萬元，今晚頭獎2注中獎，各得獎金1000萬元，頭獎商店分別為台中市北屯區「億福星彩券行｣及屏東縣潮州鎮「好運旺公益彩券｣。

本期大樂透中獎號碼「09、20、25、35、39、48」，特別號「47」；49樂合彩獎號「09、20、25、35、39、48」。大樂透春節大紅包獎號「01、06、18、23、25、28、33、37、40」；小紅包「48」。本期今彩539中獎號碼「04、28、31、33、34」；39樂合彩獎號「04、28、31、33、34」。本期3星彩中獎號碼「112」；4星彩獎號「6426」。

