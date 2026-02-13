台新新光金布局「港島」與「九龍」雙據點 強化台商金融網絡

新光銀行副董事長尚瑞強（右五）、台新銀行副董事長吳昕豪（左六）及總經理林淑真（左五）等人，共同出席香港分行喬遷開幕典禮。（圖為台新新光提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕為擴大服務兩岸三地客戶，台新新光金控旗下子公司新光銀行，將香港分行從尖沙咀港威大廈舊址，搬遷至港島灣仔皇后大道東50號太古廣場六座9樓，藉由座落區域的調整，將與位於九龍尖沙咀廣東道的台新銀行香港分行分進合擊，深耕香港金融市場並提供客戶專業金融服務。

新光銀行香港分行日前所舉行的喬遷開幕儀式，除新光銀行副董事長尚瑞強親臨會場外，包括台新銀行副董事長吳昕豪及總經理林淑真也都蒞臨共同主持剪綵儀式。

尚瑞強表示，香港一直是兩岸三地台商的資金調度中心，也是國內金融同業爭取台商企業金融服務最重要的海外據點，新光銀行香港分行喬遷後的新址，位於港島金融商業區交通甚為便利，特別是新行址不僅是地理位置的變遷，嶄新明亮的空間設計，應有助提升服務效能進而帶動業務推展，也代表踐行台新新光金控提供客戶更優質、便捷服務的承諾。

新光銀行及台新銀行香港分行分別位於九龍尖沙咀、港島灣仔，過去二家銀行長期經營香港市場，提供兩岸三地的台商客戶存款、匯兌、進出口外匯、金融交易等專業服務，滿足台商營運資金與理財等相關需求，包含法人金融、金融市場及財富管理三大核心業務都持續穩健發展。

新光銀行在與台新銀行合併前先行完成香港分行搬遷，藉由串聯港島與九龍二個據點，可提供更完整的金融服務網絡，滿足台商企業營運的金融服務需求，並擴大在香港的業務版圖，爭取更多高潛力的優質客戶。尚瑞強指出，新光銀行香港分行將秉持台新新光金控認真的企業精神，持續積極爭取優質客戶並提供多元的產品及服務，掌握香港國際金融中心的發展契機，致力成為客戶最值得信賴的智慧好夥伴。

