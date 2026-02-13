金控雙雄1月自結出爐 國泰金146.1億、富邦金101.2億

國泰金控1月稅後盈餘146.1億元，每股盈餘0.99元。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金控雙雄1月獲利出爐，國泰金控以稅後盈餘146.1億元，每股盈餘0.99元，領先富邦金控的稅後盈餘101.2億元，每股稅後盈餘0.72元。此為今年保險業接軌IFRS 17後首次自結，富邦金表示，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，1月調整後獲利197.6億元，調整後每股獲利為1.41元。

富邦金控1月自結稅後盈餘101.2億元，每股稅後盈餘為0.72元。1月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦證券單月獲利創下歷史同期新高，富邦產險單月獲利創下歷史同期次高紀錄。

富邦人壽1月稅後盈餘為28.1億元，包含FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為122.7億。富壽表示，保險業自2026年起開始適用IFRS 17，保險合約負債以現時利率衡量，承保面核心獲利提升，主係透過CSM釋放，穩定貢獻獲利，另接軌時負債成本率降至略低於2%（AUM基礎），有利避險後經常性收益率與負債成本率維持正利差。

富壽指出，投資方面，金融資產取消覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，其中屬於權益類有價證券的處分損益，不計入當期損益，使投資面計入損益金額較往年下降，不過已直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘。因此，以調整後獲利基礎，呈現全公司績效表現及配息來源，本月加計FVOCI股票處分損益94.6億元後，調整後獲利為122.7億，主要投資收益來源係利息收入、國內外股票資本利得、基金配息收入。

國泰金控1月稅後盈餘達146.1億元，EPS為0.99元。各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，其中國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後淨利皆創下單月新高。

國壽表示，自2026年起保險業正式實施IFRS17&TIS，董事會亦已決議於1月1日起適用AC債券匯率攤銷法，依前述會計新制，國泰人壽1月稅後盈餘86.5億元，單月獲利表現強健，主要反映過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，以及接軌後負債利息成本顯著下降所帶來之利差貢獻。

