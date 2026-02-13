自由電子報
沛星自主式AI業務爆發 全年業績預估續創新高

2026/02/13 20:34

沛星表示，公司成長動能主要來自雙引擎策略，今年營收可望續創新高。（沛星提供）沛星表示，公司成長動能主要來自雙引擎策略，今年營收可望續創新高。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕沛星互動科技（Appier，TSE：4180）公布2025年財報並同步釋出2026年展望，隨著Agentic AI（自主式人工智慧）策略進入規模化階段，公司預估2026年營收將達540億日元（約新台幣110.5億元）、年增24%，可望再創歷史新高，營業利益上看43億日元（約新台幣8.8億元）、年增45%，正式邁入收成期。

回顧2025年，沛星全年營收達437億日元（約新台幣89.4億元）、年增28%，寫歷史新猷，其中第四季營收年增34%，高於第三季的年增26%，反映電子商務旺季需求強勁，也為2026年奠定成長基礎。2025年營業利益達30億日元（約新台幣6.1億元）、年增50%，營益率6.8%，毛利率53.8%，獲利能力同步創高 。

沛星表示，公司成長動能主要來自雙引擎策略，核心電子商務業務年增49%，由線上旅遊帶動的其他網路服務產業年增59%，顯示公司在高成長垂直產業的滲透持續深化 。區域布局方面，東北亞與美國及EMEA地區在排除匯率影響後營收均年增36%，成長動能均衡。

展望2026年，沛星預期全年毛利將達294億日元（約新台幣60.1億元）、年增25%，毛利率進一步提升至54.5%；EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）則上看94億日元（約新台幣19.2億元）、年增37%，EBITDA利潤率17.4% 。在營收穩健成長下，獲利成長速度更快，凸顯產品組合優化與成本效率提升所帶來的槓桿效果。

沛星表示，隨著「Agentic AI即服務（AaaS）」架構成熟，公司已從單點式行銷解決方案，升級為可協同運作的多代理（multi-agent）智慧架構，協助企業由傳統軟體與手動流程轉向自主、以ROI（投資報酬率）為導向的AI驅動工作流程。透過專有數據資產與深耕垂直產業的模型優勢，公司得以提升客戶黏著度並擴大單一客戶貢獻度。

市場觀察，沛星過去數年在營收規模快速成長後，正進入獲利彈性釋放階段，不僅具備成長動能，更逐步展現高毛利、可擴張的營運模式。隨著Agentic AI應用場景擴大與企業級AI滲透深化，沛星2026年表現可望延續加速態勢，朝全球Agentic AI即服務領導地位邁進。

