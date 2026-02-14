防詐一點靈1》AI換臉詐騙入侵！專家教「一動作」識破

AI換臉詐騙，曾出現假親友視訊借錢的案例，除多一步求證，並與家人約暗號外，專家指出，可要求對方快速轉頭、揮手或用手遮住臉部來觀察可能出現的破圖畫面。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕連假期間，親友間互傳問候訊息、拜年電話頻繁，卻也成了詐騙集團下手的最佳時機。數發部指出，隨著生成式AI快速成熟，詐騙手法正全面升級，從過去單純的假冒熟人來電，進化為結合變聲與換臉技術的「AI假親友」，甚至透過視訊通話借錢，讓民眾防不勝防。

這類詐騙往往先花時間聊天培養信任，再逐步鋪陳困境，讓被害人在情緒牽動下放下戒心，甚至曾出現利用視訊進行詐騙的案例，不法人士透過即時換臉技術假扮親友，增加可信度。

其中最常見的套路之一，就是冒充多年未聯絡的親戚或朋友，透過通訊軟體傳訊聲稱「換手機了」、「舊號碼不能用了」，並要求加入新的聯絡方式。

等建立基本信任後，再過幾天編造急需用錢的情境，例如：國外返台沒換匯、家人生病要動手術、旅遊途中發生車禍需要醫藥費等理由開口借錢，誘使受害者在情緒牽動下匆忙匯款。數位產業署平台經濟組施偉仁組長表示，要避免這類型詐騙，可採取3招自保：

第一招，若對方要求改用新號碼聯絡，應立刻掛斷「新號碼」來電，並改撥原本熟悉的舊有電話或家中市話查證，避免被牽著走。

第二招，設定「暗號」，遇到聲音難以辨識時，透過提問來驗證身分。民眾可事先與核心家人設定專屬暗號或只有彼此知道的往事，從對答中掌握對方反應。

第三招，在視訊通話時，也可要求對方快速轉頭、揮手或用手遮住臉部，由於AI在高速動態影像處理上仍可能出現邊緣閃爍、臉部與脖子色差或畫面延遲等「破圖」現象，往往就是識破偽裝的關鍵。

只要遵守「原路求證、不急匯款」原則，多一道查證程序，就能避免辛苦賺來的年終獎金，成了詐騙集團的過年紅包。

