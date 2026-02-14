防詐一點靈2》Threads感性文案竟藏陷阱？用Google一招秒識破

面對可疑圖文，不妨善用搜尋引擎Google的「以圖搜圖」功能查驗圖片來源，以進一步辨識真偽。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據相關單位觀察，在熱門社群軟體Threads（脆）曾出現大量偽裝成愛心贈送或倒閉清倉的感性貼文，內容像是「慶祝懷孕送手機」、「搬家出清家電」、「果農爸爸水果滯銷」等看似充滿愛心的貼文吸引網友，實則是引誘民眾私訊後騙取個資的誘餌，甚至用來蒐集個人金融資料。

數位產業署平台經濟組施偉仁組長指出，這類貼文往往具有幾項共通特徵，包括：價格異常低廉、營造限時倒數氣氛，甚至為了增加可信度，還會搭配生活化的照片提高可信度，但實際上不少圖片都是盜用而來。

面對這些情境，施偉仁建議，民眾可利用搜尋引擎Google的「以圖搜圖」功能查驗圖片來源，往往能發現有些照片早已在其他網站出現。此外，這類詐騙帳號多半剛成立不久，發文內容幾乎清一色是贈送、拍賣或促銷訊息，缺乏正常互動紀錄。

專家也提醒，遇到要求私訊、轉往其他平台聯繫或加入群組的貼文，務必提高警覺，切勿因同情心或限時優惠而衝動行動。

