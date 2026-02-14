防詐一點靈3》一通電話帳戶瞬間歸零？假客服「訂單誤扣」話術曝光

不接聽可疑來電並避免在電話中配合任何金融操作，可大幅降低受騙風險。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕網購與線上交易日益普及，詐騙集團也不斷翻新話術，其中「假客服」手法也成為常見詐騙類型，像是冒充電商或航空公司客服，謊稱消費者的訂單或機票遭系統誤設為分期付款，甚至出現「12期重複扣款」等說法，藉此製造恐慌情緒。

數產署平台經濟組組長施偉仁指出，常見情境是詐騙者先來電表示：「您好，這裡是某商城客服，因系統錯誤，您的訂單被誤設為分期扣款，稍後會轉接銀行專員協助處理。」當被害人信以為真後，電話隨即被「轉接」給另一名自稱銀行專員的人士，其來電號碼往往顯示為「+886」或「+」開頭，但實際上多為跨境變造的假門號。

而所謂假冒的銀行人員會以「驗證身分」或「啟動解除程序」為由，要求受害者登入網路銀行或前往ATM操作，並指示將帳戶內資金轉入「公部門監管帳戶」或「虛擬帳號」進行餘額核對。一旦照做，帳戶內的存款往往隨即遭轉走，等到發現異狀時已難追回。

專家提醒，民眾務必牢記「三不一要」原則自保。第一，「不接聽」可疑來電，凡是顯示為「+886」或「+」開頭，且對方自稱客服或銀行人員的電話，應直接掛斷。第二，「不操作」，ATM只有提款、存款與轉帳功能，絕不可能具備解除設定或驗證身分的用途。第三，「不提供」任何敏感資料，包含信用卡卡號與安全碼、身分證字號或網銀驗證碼，都不應在電話中透露。

官方呼籲，民眾只要保持冷靜、進行多方查證，並避免在電話中配合任何金融操作，即可大幅降低受害風險。此外，數產署「斥詐人生」專區（https://moda.gov.tw/ADI/antifraud/1625）亦提供各類常見手法與實際案例，供民眾查詢參考。

