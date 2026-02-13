對美擴大增購油氣 中經院長：可行且助於台灣能源安全

中經院長連賢明表示，擴大對美採購能源效益上，除平衡對美順差外，也能幫助台灣分散能源來源，對台灣的能源安全有幫忙。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣承諾在2025年至2029年間，大幅增加購買美國商品，包括444億美元的液化天然氣和原油，平均1年要採購111億美元。中經院長連賢明今指出，目前美國能源佔比約10%至15%，每年若將美國能源增加100億美元，就是將美國佔比提升到 30％至35%，應是可行方案，事實上2022 年俄烏戰爭爆發後，台灣降低俄國的能源進口，就把來自美國的進口能源增加50億美元，「除平衡對美順差外，也能幫助台灣分散能源來源，對台灣的能源安全有幫忙」。

連賢明表示，如同中經院所分析，川普關稅協定通常包含三個部分：大開放、大採購，以及大投資。就大採購部分，台灣承諾在2025年至2029年間，大幅增加購買美國商品，共有3大項目，包括444億美元的液化天然氣和原油、152億美元的民用飛機和發動機，以及252億美元的電網設備和發電機、船舶和鋼鐵製造設備，合計約850億美元，每年約210億美元左右，「對台灣應該不會是太大的負擔」。

連賢明分析，舉例來說，每架波音民航機價格約2億到4億美元，若以中間價3億美元來計算，大約要採購50架飛機，平均1年增購12架左右。以目前台灣三家國籍航空公司（若再加上虎航共4家）都在更新和擴充機隊來看，這個負擔應該不重，然而比較擔心的是目前波音訂單已經排到2030年後，再加上韓國日本都答應購買一堆飛機（韓國、日本都承諾100架飛機），台灣就算想買也不見得在2030 前買得到。

能源採購部分，連賢明指出，台灣目前能源96%都是進口，每年花費約500億美元外購能源。目前美國能源佔比約10%至15%，每年若將美國能源增加100億美元，就是將美國佔比提升到 30％至35%，應該也是可行的方案。

連賢明續指，事實上2022 年因為俄烏戰爭，台灣降低俄國的能源進口，就把來自美國的進口能源增加50億美元，顯示能源採購應該有調整空間，「這些除了平衡對美順差外，也能幫助台灣分散能源來源，對台灣的能源安全有幫忙」。

連賢明表示，台美對等貿易協定無論是對台灣傳產開拓美國市場，還是科技業打入關鍵供應鏈，都會有相當助益，應該好好獎勵談判團隊。

