防詐一點靈4》假物流簡訊亂竄！專家教你四招識破詐騙

連假期間網購與寄送禮品需求增加，詐騙集團也趁勢操作所謂的「幽靈包裹」物流通知詐騙。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著連假期間網購與寄送禮品需求增加，不少詐騙集團也趁勢操作所謂的「幽靈包裹」物流通知詐騙，透過大量發送假簡訊或通訊軟體訊息，冒充宅配公司、超商物流或貨運業者，並謊稱包裹配送異常，誘使民眾點擊連結落入陷阱。

其中常見的話術包括：「您的包裹因地址不完整暫停派送，請於24小時內點擊連結確認，否則將退回並產生保管費。」這類訊息正是利用民眾擔心年貨或禮品遺失的心理，迫使收件者在未查證情況下匆忙行動。

請繼續往下閱讀...

一旦點擊連結，畫面往往會導向仿冒的物流網站，要求輸入身分證字號、手機號碼、信用卡資料或帳戶密碼等敏感資訊，甚至可能暗藏惡意程式，使帳戶遭盜刷、存款被轉走，造成財務損失。數位發展部數位產業署指出，辨識這類詐騙可掌握四項原則：

1：不要點擊來路不明的物流簡訊或連結。

2：絕不在非官方網站填寫身分證號、信用卡資訊或銀行帳密。

3：對於「限時處理」、「否則退件」等催促話術務必保持冷靜，避免被情緒牽著走。

4：若對包裹狀況有疑慮，應自行前往物流公司官方網站或APP查詢，而非透過訊息中的連結登入。

數產署也建議，收到物流異常通知時，應先回想近期是否真的有下單或寄件紀錄，並改以原本熟悉的管道確認配送狀態，多一道查證程序。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法