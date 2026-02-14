防詐一點靈5》誤點詐騙連結沒救了？把握自救黃金期 、「這動作」比改密碼更關鍵

如果不幸點入釣魚網站，專家指出，第一時間最重要的步驟就是「中斷連線」，立即關閉 Wi-Fi、拔掉網路線，或將手機開啟「飛行模式」，此舉能截斷惡意程式持續與外部連線，避免更多個資即時流向詐騙伺服器。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著年終獎金入帳，詐騙集團的手法也益發多樣化，從假冒名人投資群組到假客服通知訂單錯誤等，五花八門的詐騙手段都是為了鎖定民眾的荷包。

數位發展部數位產業署指出，詐騙集團常以內線消息或公益贈書為名，將受害者拉入佈滿「暗樁」的LINE群組進行洗腦，若民眾不慎點擊不明連結或輸入帳密，務必冷靜把握「自救黃金期」執行以下應急程序。

請繼續往下閱讀...

1：立即中斷連線

專家強調，如果不幸點入釣魚網站，第一時間最重要的步驟就是「中斷連線」，請立即關閉Wi-Fi、拔掉網路線，或將手機開啟「飛行模式」，此舉能截斷惡意程式持續與外部連線，避免更多個資與隱私即時流向詐騙伺服器。

2：強化帳戶安全，異機修改密碼

在斷網之後，應立即針對重要帳號進行防禦強化；由於原裝置可能已遭植入木馬或側錄軟體，建議使用另一台未受影響的乾淨裝置修改密碼。

3：登出所有裝置

利用平台功能，如LINE、Google帳號管理強制登出所有不明的活動裝置。

4：開啟雙重驗證 （2FA）

開啟雙重驗證後，即便駭客掌握了密碼，也無法輕易登入你的帳戶。

5：深度清除與監控，檢查隱形陷阱

除了帳號保護，裝置本身的清潔也不容忽視，建議使用可靠的防毒軟體進行全機掃描，並檢查瀏覽器中是否被植入不明的「擴充功能」。

6：持續監控金融異動

密切留意手機簡訊或電子郵件的登入紀錄通知，並檢查金融帳戶是否有異常的小額扣款或未授權交易。

7：尋求官方協助，報警與通報

若確認已產生財物損失，民眾應完整保留對話紀錄與截圖，立即撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。此外，數位部也設有「識詐人生專區」，提供多種常見詐騙情境分析，協助民眾釐清案情並尋求進一步的法律指引。

