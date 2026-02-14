防詐一點靈6》一眼看穿偽裝！專家揭密網址「字母變身術」

專家揭密網址「字母變身術」與子網域設局，一閃神就讓人分不清。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據過往經驗，不少詐騙最終都導向奪取個資與金流的「釣魚網站」，因此，專家提醒，詐騙集團極擅長利用視覺陷阱與網址階層結構來誤導民眾，只要學會觀察網址的「微小細節」，就能在點擊前即時止步。

視覺陷阱：1與I、0與O的變身術

數位產業署平台經濟組組長施偉仁指出，詐騙連結常利用相似字符取代合法網址。例如，將 g0v.tw（數字0）取代政府的 gov.tw，或將 goog1e.com（數字1）偽裝成搜尋引擎。

此外，歹徒也常利用「子網域」來欺騙雙眼。以網址www.facebook.verify-login.com為例，由於網址結構是由右向左解析，其主網域實際上是 verify-login.com，前方的 facebook 僅是駭客設定的子名稱，目的就是讓民眾在慌亂中產生「這是官方頁面」的錯覺。

三大警訊：奇怪後綴、品牌冗長、加密誤區

如何快速判斷網址的可信度？施偉仁表示，可從網址觀察出三大警訊，一是結尾出現奇怪網域；二是夾雜知名品牌名稱卻整體結構不自然；三是模仿官方頁面誘導輸入帳密。

首先，一般政府網站多以「.gov.tw」結尾，教育單位為「.edu.tw」、企業是「.com.tw」，而釣魚網址多使用辨識性差、難以記憶、免費申請的網址結尾，如「.xyz」、「.shop」等，這些很高機率為釣魚網站。

其次，為品牌名結構異樣，假電商網址多半拼字異常、過於冗長，或與名牌名稱僅一字之差，如nike-sale.com此類「山寨感」十足的網址。民眾若看到看似熟悉卻細節怪異的連結，應避免點擊，可改用官方網站自行搜尋，或透過搜尋引擎比對真偽。

最後，觀察網址開頭是否為「https://」，其中的「s」代表 secure（安全），表示網站在傳輸過程中有加密保護，這是判斷網站安全性的重要參考指標之一，但也非絕對的安全保證。

此外，正規電商平台或銀行，絕不會透過私訊要求提供手機驗證碼、帳號密碼或指示轉帳。若交易頁面無法選擇市面上常見、具保障機制的第三方支付管道，僅要求以銀行轉帳匯款至個人帳戶，務必提高警覺。

專家建議，下單前應再三檢查網址，並可將連結交由可信度高的大型AI平台協助初步判斷；一旦發現付款方式僅限匯款至私人帳戶，應立即關閉網頁，避免繼續操作。

