開工禮包大放送！foodpanda、Uber Eats兩大平台限時優惠

foodpanda、Uber Eats 兩大平台祭出開工大禮包。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕農曆春節假期進入尾聲，面對即將到來的開工日，不少上班族已開始感到「收假症候群」。為了幫上班族補足戰力，兩大外送平台foodpanda與Uber Eats祭出超強開工禮包，從開工必備的咖啡補給、美食買一送一，到生鮮雜貨補貨優惠一應俱全，讓你在新的一年省錢又省心。

foodpanda：開工咖啡先行，專屬優惠碼現折70元

請繼續往下閱讀...

針對2月23日開工首日，foodpanda鎖定咖啡與零售通路助陣。當天指定用戶於全家便利商店購買指定咖啡品項享「買二送一」，統一超商則有第二件7折優惠；量販通路如美廉社更祭出「買四送四」、小北百貨全單 66 折的超強力度，全力支援上班族的精神補給。

此外，美食外送部分也推出多波優惠碼，2月23日至2月28日，輸入優惠碼【馬上叫外送】，pandapro會員滿299元享85折（最高折45元），一般用戶則享9折（最高折30元）。針對星巴克鐵粉，2月24日至28日期間每週二，於星巴克指定專區消費滿額，輸入【週二星享日】 即可現折70元。

Uber Eats：推出「開工581」，結合美食與大份量採買需求

2月25日至3月10日，全用戶於指定專區皆享有「買一送一」優惠。Uber One會員更享有專屬福利，輸入優惠序號【開工581】，滿 399元再享85折優惠（單筆最高折70元）。

針對生鮮需求，2月20日至2月22日於全聯消費滿額可現折100元，且標榜商品均為店內價。

針對好市多新客禮，若尚未在Uber Eats訂購過好市多商品，2月21日至22日輸入【好市多在家省】，單筆滿2,588元即享9折，最高可省下300元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法