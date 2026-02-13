「台灣之美」鈔券主題票選近20萬人參與 「島嶼生態」最受青睞

新版鈔券主題票選近20萬人參與，「島嶼生態」最受青睞。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行睽違24年首度啟動鈔券改版，辦理「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已於2月13日下午5時順利完成。根據央行統計，活動累計總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券的高度期待與參與熱忱。

票選結果顯示，「島嶼生態」以16.88%得票率奪下第一名，最受國人青睞；「保育動物之美」以12.19%居次，「民俗節慶」排名第三。其餘主題依得票率高低依序為「和諧共融」、「保育植物之美」、「建築之美」、「科技創新」、「藝術美學」、「運動精神」、「工藝之美」、「永續發展」及「女性的光輝」。

央行指出，相關票選結果將納入專業判斷與整體規劃考量，作為新版鈔券設計的重要參考依據。

此次票選活動自1月27日起於央行官網設立專區，提供12項面額主題供民眾選擇。央行發行局局長鄧延達先前說明，鈔券改版將採循序漸進方式推動，原則上一個面額、一個面額陸續推出，至於是否5種面額全數改版，仍待諮詢委員會討論後定案。

鈔券改版工程規模龐大，央行已於去年10月23日正式啟動前置作業。待主題確立後，將交由中央印製廠進行設計，並報請行政院核定，隨後進入製版與量產程序；同時，國內ATM等設備亦須同步調整設定。從主題確立到實際發行，預估約需2年時間。

此外，央行表示，本次票選活動抽獎日訂於3月16日，中獎名單將於當日下午5時前公布於官網。獎項包括10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣。

