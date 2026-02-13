購物旺季風險升溫？數發部揭五大常見詐騙手法

「購物詐騙」在年節採買及送禮高峰期尤為頻繁，不法人士常假冒商家客服，謊稱訂單異常、付款方式錯誤，要求消費者配合操作退款或重新付款。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕適逢春節連假，政府持續呼籲民眾提高警覺、防範詐騙。根據相關單位統計數據來看，年節期間案件通報量雖較平日略有下降，可能與部分詐騙集團同步休息有關，但官員強調，詐騙手法並未因此減少，型態仍然多變，民眾切勿因此掉以輕心。

據數位發展部數位產業署統計，目前常見的詐騙類型可歸納為五大類，包括：假親友借錢、購物詐騙、釣魚連結、假客服以及投資誘騙。其中，多數案件皆以「通訊軟體」為主要接觸管道，詐騙者透過即時通群組或私訊方式接近被害人，在建立信任、降低戒心後再進一步行騙。

其中，「購物詐騙」在年節採買及送禮高峰期尤其頻繁，不法人士常假冒商家客服，謊稱訂單異常、付款方式錯誤，要求消費者配合操作退款或重新付款。「釣魚連結」則多透過簡訊或社群平台散布，標榜可領取好禮、抽獎或開運發財，誘使點擊後導向仿冒網站，進而竊取個資與帳戶資訊。

「假客服手法」通常鎖定信用卡或電子支付用戶，聲稱帳款出現異常，要求前往ATM進行「解除設定」或「確認交易」，實際上卻是將資金轉出。

「投資詐騙」則多半瞄準年終獎金入袋族群，邀請加入LINE群組，宣稱有名師帶路、穩賺不賠的高報酬標的，誘使投入資金後隨即失聯。

數位產業署平台經濟組施偉仁組長提醒，凡涉及投資務必確認是否具備主管機關核准資格，未取得合法證號即公開招攬投資，風險極高；來路不明的APP也切勿下載，以免手機遭植入惡意程式，造成更大損失。

此外，詐騙集團慣以時間壓力與情緒操控迫使受害者倉促做出決定，例如聲稱「不馬上處理就會被扣款」、「帳戶即將遭凍結」，建議民眾只要願意多花幾分鐘向親友查證、撥打官方管道確認，或向165反詐騙專線求助，就能大幅降低受騙機率。

