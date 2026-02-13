過年撞上情人節！LINE禮物揭曉「最強黑馬」清單是它

LINE禮物最新統計出今年情人節最具指標性的五大嗅覺系送禮選項，o Malone London 櫻花限量系列甫推出就成黑馬。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年春節連假恰逢西洋情人節，民眾在張羅年節送禮的同時，也同步為情人節驚喜做準備。數位送禮平台LINE禮物觀察到，今年雙節重疊帶動送禮需求升溫，其中香氛類產品再度成為情人節檔期的人氣焦點。

根據LINE禮物最新統計，今年情人節最具指標性的五大嗅覺系送禮選項，包括Jo Malone London櫻花限量香氛隨行禮盒、COCODOR經典MINI系列擴香禮盒、Jeidi接地放鬆噴霧、蝦米良品香氛花質感禮盒，以及COACH經典女香系列 30ml任選。

其中，Jo Malone London甫於2月推出的全新櫻花限量版系列，更意外成為本季最強黑馬，不僅迅速躍升熱門送禮榜單，也在社群平台掀起一波關於日本女生「撒嬌感」香氣的討論熱潮。

該系列延續品牌每年春季備受矚目的櫻花香氛主題，除了香水產品外，亦推出髮香噴霧、護手霜，並首度將櫻花氣息延伸至居家擴香品項。其清冷貼膚的香氣特質，被日本網友形容為帶有「若有似無的撒嬌感」，氣味不張揚卻在貼近時展現撩人的存在感，更被譽為「最想讓男友在耳邊聞到的味道」。話題熱度自日本延燒至台灣，上市後迅速成為LINE禮物情人節送禮市場的黑馬選項。

