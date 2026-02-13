2025中國手機市場出貨年減0.6％ 蘋果Q4超車華為重返霸主地位

蘋果則靠著iPhone17系列強大的市場吸引力，成功在第四季重回中國手機市場霸主地位，市佔率高達22%。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕根據研調機構「Counterpoint Research」最新初步數據顯示，2025年中國智慧型手機市場整體表現疲軟，全年出貨量微幅衰退0.6%，第四季（Q4）更年減1.6%。儘管市場景氣低迷，華為仍憑藉中高階機型的強勁表現奪下全年度銷量冠軍；而蘋果則靠著iPhone17系列強大的市場吸引力，成功在第四季重回霸主地位，市佔率高達22%。

報告指出，除2025年第一季受中國政府補貼帶動出現短暫增長外，其餘三季的出貨量均較前一年同期縮減。蘋果在第四季的表現尤為亮眼，主要歸功於iPhone 17系列的供應加速及產品策略奏效。其中，具備全新相機設計的Pro系列，以及加倍儲存空間卻維持售價的基礎機型，均獲得市場熱烈迴響。不過，強調極致輕薄的iPhone Air因延後上市且在功能與厚度間取捨，初期銷售表現相對低迷。

在品牌排名方面，華為雖然在2025年下半年經歷了年增率下滑，且Mate 80系列的延遲發售影響第四季表現，但其全年度整體出貨量仍位居中國市場第一。分析師指出，華為透過針對中高階機型的降價促銷穩固領導地位，且在2026年初新一輪補貼政策帶動下，市場已出現強勁反彈。

其他品牌表現部分，OPPO在第四季展現驚人韌性，受惠於Reno系列及新推出的Find X9、一加（OnePlus）15系列，出貨量逆勢成長15%，躍升至市場第二。此外，vivo、小米（Xiaomi）及榮耀（HONOR）雖在第四季呈現衰退，仍有特定機型表現出色。例如小米17系列透過創新的機背螢幕設計及提前發售策略搶占先機；榮耀的新款WIN系列也因優異的散熱效能引發消費者關注。

研調機構資深分析師林科宇認為，雖然市場整體處於收縮階段，但各家旗艦機款的發布節奏明顯加快，品牌間的技術競爭與市場佈局正朝向極致化與結構性轉型邁進。

