晶碩旗下美彤強化保養品市場 系統性佈局產品金字塔

美彤生醫表示，公司將持續以自主研發原料為核心，系統化建構產品金字塔。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕晶碩（6491）旗下美彤生醫去年迎來品牌發展元年，旗下首個品牌AQUAMAX於台北101舉辦產品發表會後，在自有官網、電商、與實體藥妝門市等通路推動之下，全年營收達5600萬元。展望2026年，管理層看好今年「平台銷售導向」升級為「會員優化、場景經營、跨境突破」的營運架構，強化品牌經營深度與通路彈性，為下一階段成長鋪路。

美彤生醫指出，2025年核心任務在於建立品牌基礎與穩定現金流，透過電商平台與實體據點穩健拓展市場。隨著產品線逐步完整，2026年將著重降低單一平台依賴，轉向會員整合與數據經營，提高顧客終身價值與回購率，提升整體營運韌性。

在通路布局方面，2026年將優先導入「企業對企業對消費者（B2B2C）」平台，如Yahoo與LINE禮物等新通路，強化會員整合與社群連結；後續再逐步拓展至蝦皮、小紅書與Amazon等電商平台，擴大新客觸及與跨境能見度，打造多元銷售結構。公司強調，此舉有助於分散平台風險，同時提升品牌國際曝光機會。

產品布局方面，美彤生醫將持續以自主研發原料為核心，系統化建構產品金字塔。2026年上半年將推出「泌蘭植泌體PDRN超級系列」，鎖定敏弱肌修護市場，並擴充「泌柚系列」品項，滿足緩齡保養需求；下半年則規劃跨足醫美通路，推出醫美級專業修護系列，同步發表AQUAMAX PRIME高端產品線，涵蓋逆齡修護、鎖齡保養與機能修護等完整產品版圖。

在科研基礎上，美彤生醫近年積極布局核心技術「植泌體Exorigin」，透過Exotract綠色製程，已取得7項INCI國際認可原料，並完成17項全球專利申請，相關研究成果亦刊登於國際期刊《Cosmetics》。公司並攜手工研院、台大醫院與美國AMA等產學醫單位深化驗證，未來將以該技術角逐國際化妝品科學大會（IFSCC）競賽，提升台灣科研能見度。

美彤生醫表示，隨著通路升級、產品結構優化與科研實力累積，2026年將是品牌從基礎建設期邁向成長擴張期的關鍵一年，營運力道可望優於去年表現。

