和碩集團將添生力軍 晶碩旗下晶澈啟動上市規劃

晶澈科技隨著隱形眼鏡平台規模快速擴大與多元消費布局成形，正式啟動上市規劃。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）集團小金雞晶碩（6491）旗下子公司晶澈科技，隨著隱形眼鏡平台規模快速擴大與多元消費布局成形，正式啟動上市規劃。管理層今天表示，公司已由單一品牌銷售模式，轉型為整合品牌經營、國際代理與數據營運的消費平台型企業，並透過切入高毛利保健品市場，打造第二成長曲線，邁向亞洲區域型消費科技公司的市場定位 。

在本業布局上，晶澈科技已從單一品牌經營，升級為多品牌平台策略。除了母集團品牌之外，公司也取得韓國高成長彩色隱形眼鏡品牌Hapa Kristin台灣獨家代理權，並陸續導入國際知名隱形眼鏡品牌，全面進駐主要藥妝與零售通路 。透過品牌導入、行銷操作、通路銷售的一體化能力，逐步建立多品牌平台效應，不僅提升通路議價能力，也強化市場進入門檻與長期競爭優勢 。

請繼續往下閱讀...

此外，晶澈表示，公司目前也同步切入機能型保健品市場，推出自有品牌BTP，鎖定健康消費族群 。在母集團研發資源支持下，公司結合會員數據與市場洞察，透過既有通路與會員系統推廣新品，逐步建立產品開發、品牌經營、通路銷售的整合能力，預期保健品業務將成為未來重要的第二成長引擎，有助優化整體毛利結構並分散單一品類風險 。

在營運模式上，晶澈科技持續強化線上與線下整合（O2O），並導入人工智慧（AI）技術應用於會員經營、需求預測與庫存管理，建立數據驅動的營運模式。在平台能力成熟後，公司已著手推動海外布局，將品牌與通路營運模式拓展至亞洲市場，透過輕資產與可複製架構，逐步提升海外營收占比 。

隨著多品牌平台效應、數據能力與產品線延伸逐步到位，晶澈科技已成為和碩（4938）集團體系內，同時具備品牌經營、國際代理與全通路整合能力的消費企業。公司此次啟動上市規劃，未來將透過資本市場資源，加速品牌擴張、海外布局與數據營運投資，目標打造具規模化與長期成長潛力的亞洲消費科技平台 。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法