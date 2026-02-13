台美貿易協定促勞權改革 洪申翰曝勞動部的下一步

台美對等貿易協定簽署後，勞動部長洪申翰（左2）今（13）日下午在勞動部召開記者會，說明將著手進行法規與制度修訂等工作（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「台美對等貿易協定」正式簽署，要求台灣勞權需接軌國際，該如何落實？勞動部長洪申翰今日指出，針對「強迫勞動」的部分，已與行政院確認，將著手修訂《就業服務法》，明確禁止與處罰強迫勞動及相關非法招募行為，勞動部將儘速將修正草案送交立法院審議。同時強化國對國直聘的行政流程，協助「支付招募費」的雇主降低成本，洪申翰強調，雖然協定訂有3年期限，但不是3年後才開始，而是在協議審查與簽署過程中同步推進。

台美對等貿易協定簽署後，勞動部長洪申翰今日下午在勞動部召開記者會，說明如何落實協定中針對勞權改革的要求，後續的工作包括法規與制度修訂、訂定產業輔導與宣導計畫，同時精進「直接聘僱」制度，並優化仲介角色。

在修法方面，洪申翰說，已與行政院確認，將著手修訂《就業服務法》，明確禁止與處罰強迫勞動及相關非法招募行為，勞動部將儘速將修正草案送交立法院審議。此外，針對強迫勞動指引，勞動部與經濟部達成共識，除了提供現有的指引外，將組成專門的輔導團隊並啟動輔導計畫，洪申翰表示，目前經濟部與勞動部正持續舉辦多場產業說明會，幫助企業理解何謂強迫勞動，以及在哪些情境下容易觸法。

由於協定要求3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費，洪申翰表示，勞動部發展署正積極精進「國與國直接聘僱」的行政流程，考量後續有愈來愈多企業雇主支付招募費，使用直聘制度將能為企業節省一定的成本支出。勞動部研擬的相關行政流程的變革與精進工作，預計在年後、近期內對外宣布。

此外，針對現有的仲介業者，勞動部也將「公平招募」的精神引入仲介評鑑制度中，鼓勵人力仲介業者遵循防範強迫勞動的原則來推動業務。洪申翰強調，在談判的過程中，我國向美方爭取了3年的緩衝期，但這些工作並非3年後才開始，而是在協議通過後、甚至在審查與簽署過程中，就會同步推進。

勞動部指出，為協助產業降低強迫勞動與經營風險，我國將循國內審議程序，採認美國關稅法第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入我國，接軌國際勞動規範，提升我國產品在全球市場信任度；也將修法禁止留置勞工身分證件、3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費，以及5年內逐步精進勞工結社權等。

