比主計處預期還高！美銀上調台灣GDP成長預測近1倍至8％

美銀將台灣今年GDP成長上調至8%。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕繼高盛集團、巴克萊銀行之後，美國銀行（BofA）也對台灣經濟前景持更樂觀立場，其分析師以「全球對科技硬體的強勁需求」為由，將台灣2026經濟成長預期從4.5%上調至8%，翻了近1倍，並高於台灣主計處預期的7.71%成長幅度。

美銀報告補充，該上調「反映了我們對台灣的科技驅動型經濟擴張持續樂觀，而該樂觀立場因近期一些發展更加強化」，這些發展包括較穩定的匯率、與美國達成貿易協議以及科技企業的支出。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，儘管去年台灣經濟已創下2010年最快增速，但美國銀行加入高盛集團、巴克萊銀行以及其他金融機構，對台灣經濟持更樂觀看法。台灣官方近日公佈，其去年第4季國內生產毛額年增逾12%，創1987年以來最大增幅。

報導說，AI發展持續蓬勃，支撐該樂觀情緒。輝達主要代工廠台積電上月宣佈，今年資本支出將高達560億美元，高於預期，與此同時，Alphabet、Meta Platforms與亞馬遜等科技巨頭也增加在AI上的支出。

美國銀行表示，基於「通膨仍受抑制、服務業薪資停滯、非科技業疲軟以及房市持續降溫」，預期台灣的中央銀行今年不會升息。

美銀的預測也提及「地緣政治動態」等風險。台灣是美中緊張的核心，而華府對台軍售激怒北京，金融時報引述知情者報導，軍售等協議可能危及美國總統川普計畫4月與中國國家主席習近平會面的北京之行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法