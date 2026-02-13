晶碩2026年高階產品全面放量 矽水膠與多焦鏡片同步推進

隱形眼鏡大廠晶碩完成主要市場產品證照布局後，2026年將進入高階產品放量階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隱形眼鏡大廠晶碩（6491）今日舉辦旺年會，管理層表示，2025年第二季已陸續完成日本與台灣等核心市場取證，隨著與新世代產線導入，以及逐步斬獲其他市場證照，2026年將進入高階產品放量階段，先進光學與矽水膠產品可望成為成長主軸 。

在高階光學產品方面，晶碩近年深耕散光鏡片與漸進多焦（老花）鏡片布局。散光鏡片已規劃於日本、大陸、歐洲、美國、台灣與東南亞市場推進，多焦鏡片則鎖定日本、美國、台灣與歐洲市場。三合一鏡片（近視／散光／老花）則以歐洲代工市場為主，進一步提升產品組合完整度。

此外，晶碩兒童近視控制鏡片亦已完成臨床布局，預計2027至2028年間完成全球取證，為中長期成長奠定基礎 。而在功能性產品線方面，晶碩也制定同步擴張策略，B12產品目前已於台灣、歐洲與中國市場布局，日本與美國市場已於2025年取得證照；B2產品除既有台灣市場外，日本、中國與歐洲預計於2026年完成取證。

關於抗藍光水膠產品進度，除了已於台灣取證，日本與美國市場新材質產品亦持續推進，清涼產品則已於台灣完成取證，日本市場於2025年取得證照。隨著各區域證照逐步到位，功能性產品將在2026年同步拉升出貨規模 。

材料升級方面，晶碩已完成三項矽水膠材料產品認證，包括雙周拋、日拋矽水膠與彩色片矽水膠，涵蓋高階光學應用。2026年預計完成抗藍光矽水膠與功能性鹽水矽水膠取證並推進出貨。公司強調，新世代材料已規劃臨床認證，未來將推出具特殊材料特性的全新鏡片產品，持續強化技術差異化優勢 。

在產能配置上，大溪廠區已建置全新世代矽水膠自動化生產線，並於2026年陸續導入智能升級產線。隨著量產技術成熟與自動化程度提升，晶碩將以產線升級支撐高階產品出貨成長，推動產品結構優化。法人指出，在取證完成與材料升級雙重推動下，2026年將是晶碩產品結構轉型與高階產品放量的關鍵年度。

