蛇年匯市封關！新台幣全年勁揚3.69％ 終結連3年貶勢

〔記者陳梅英／台北報導〕蛇年封關日，新台幣兌美元匯率收在31.518元、貶值5.8分，成交量僅14.52億美元。回顧整個蛇年，台幣升值1.164元、升幅3.69%，終結自虎年以來連續3年的貶值走勢，全年表現由貶轉升。

13日台美貿易協定正式簽署，新台幣早盤一度反映利多，以31.44元、升值2分開出，最高觸及31.42元。不過，由於台股已封關休市，外資多已放假離場，匯市回歸進出口商基本拋補需求，市場交投相對清淡。

同時，國際股市走弱，前一日美國四大指數全面收黑，避險資金轉向美元，帶動美元指數反彈，主要亞幣普遍承壓走貶。在內外因素交織下，新台幣盤中由升轉貶，午後貶勢進一步擴大，並跌破31.5元整數關卡。

根據中央銀行統計，截至下午4時，美元指數反彈0.21%；亞幣普遍走弱，其中韓元重貶0.35%、日圓貶值0.24%、新台幣貶0.18%、新加坡幣貶0.13%，近期相對強勢的人民幣也下跌0.12%。

儘管封關日收黑，但近一週新台幣仍升值約1.6角、升幅0.5%，週線再度翻紅。

回顧蛇年全年走勢，新台幣呈現「先貶後升」格局。年中一度受到川普政府關稅政策反覆及市場預期心理影響，外資資金大幅進出，匯市波動明顯擴大。不過，在中央銀行與美國財政部發布匯率聯合聲明後，央行外匯管制措施更加透明，穩匯操作也發揮成效，近期匯價大致穩定於31.4元至31.7元區間，走勢多隨股市與資金動向波動。

展望金馬年，匯銀主管指出，新台幣仍具備中長期升值條件。多家研究機構預估，今年台幣有機會回到30元至31元區間，主要理由包括台灣經濟基本面穩健、AI題材持續吸引資金流入台股，以及美國仍保有降息空間。

短期則須關注今晚公布的美國消費者物價指數（CPI），以及下週五發布的個人消費支出物價指數（PCE）。由於PCE向來是聯準會偏好的通膨指標，數據表現將牽動市場對聯準會政策動向的預期，進而影響國際股匯市走勢。

