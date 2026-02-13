櫻桃有超殺甜甜價？外媒揭「這些美國水果」賣到台灣零關稅

外媒披露，台美關稅協議生效後，一系列美國新鮮農產品出口輸台將免關稅，美國櫻桃就是其中之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住多項農產品防線，同時對我國幾乎沒有生產或未生產的農產品給予零關稅，包括龍蝦、小麥、櫻桃、鱈魚、堅果等。外媒披露，該協議生效後，一系列美國新鮮農產品出口輸台將免關稅，美國櫻桃、桃子、李子、草莓、藍莓的關稅也將取消。

《Fruit Net》13日報導，美國貿易代表辦公室表示，美國和台灣已簽署對等貿易協議，台灣將取消或減少 99% 的關稅壁壘，並為美國工業和農業出口（包括園藝產品）提供優惠市場准入。

報導說，台美以正式簽署「台美對等貿易協定（ART）」，這項協議旨在優化更廣泛的美台貿易框架，增加雙邊投資和商業機會，並深化其高科技戰略夥伴關係。

報導指出，這項協議生效後，一系列美國新鮮農產品出口到台灣將免關稅。目前分別徵收20%和10%關稅的美國蘋果和梨將享有零關稅待遇。此外，美國櫻桃（目前稅率為7.5%）、桃子、油桃和李子（稅率為20%）、草莓（稅率為20%）、藍莓（稅率為7.5%）以及檸檬（稅率為15%）的關稅也將被取消。

報導進一步提及，美國葡萄柚目前在 1 月 1 日至 9 月 30 日期間徵收 15% 的季節性關稅，在 10 月 1 日至 12 月 31 日期間徵收 30% 的季節性關稅，將享有免稅待遇。該協議生效後，許多面臨 20-25% 左右關稅的美國新鮮蔬菜出口到台灣也將免關稅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在一份聲明中表示，與台灣的對等貿易協定將消除美國對台出口面臨的關稅和非關稅壁壘，為美國農民、牧場主、漁民、工人、小企業和製造商創造更多機會。

葛里爾強調，這項協議也建立在我們與台灣長期經貿關係的基礎上，並將顯著增強我們供應鏈的韌性，尤其是在高科技領域。

