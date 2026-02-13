台美商會：樂見ART簽署 為台美合作注入更高穩定性

台灣與美國今（13）日（美東時間2月12日）完成簽署台美對等貿易協定（ART）。（行政院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國與美國在台灣時間2月13日（美東時間2月12日）完成「台美對等貿易協定（ART）」的簽署。台灣美國商會今對此表達樂見及高度肯定，協定的簽署是台美經貿關係的重要里程碑，也為雙邊合作注入更高程度的制度確定性與穩定性。

台灣美國商會認為，《對等貿易協議》為美台雙邊貿易與投資關係帶來關鍵進展。其中，確立15% 對等關稅上限，不僅替美台兩地布局的企業提供更具可預測性的經貿制度環境，亦提升關稅與市場准入的透明度與穩定性。商會認為這次協議有助於企業進行長期規劃、強化供應鏈韌性，並持續深化跨境投資布局。

商會指出，這次協議成果亦與商會《2026年商業景氣調查》結果高度契合。調查顯示，92%的受訪企業計劃維持或增加在台投資，反映企業界對台灣整體經濟前景與營運環境抱持高度信心。新的貿易架構進一步鞏固這份正向氛圍，也呼應台灣已轉型為創新與韌性兼具的發展前瞻模式。

商會續說，在 2026年商業氣候調查（BCS）中，79%的會員表示，與美國達成雙邊貿易協定對其業務發展至關重要。商會會員將持續投入資源，積極布局「韌性紅利」，相信本次協議的達成將為此發展動能提供更穩固的基礎。

台灣美國商會表示，將持續扮演建設性橋樑角色，支持《對等貿易協議》的順利落實，並推動尚待完成的重要議題，包括雙重課稅避免協議（ADTA）。

