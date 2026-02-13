AI之路條條通台積電！美股掀恐慌交易資金流向亞洲贏家

外資看好台積電，因「AI之路條條通台積電」。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕人工智慧（AI）對產業顛覆性影響使華爾街掀起「AI恐慌交易」（AI Scare Trade），然而對主導AI供應鏈亞洲晶片製造巨頭卻是好消息。Alphinity投資管理客戶投資組合經理人瓊克（Elfreda Jonker）說，「我們最大的持倉之一是台積電，因為AI之路條條通向台積電」。

彭博報導，2026年以來，MSCI亞太指數已漲逾11%，反觀美國基準指數下跌，在AI模型恐威脅軟體、法律與房地產服務供應商的業務恐慌下，相關股票遭拋售。標普500今年以來下滑0.2%，而科技股為主的那斯達克100則跌約2%。

該分歧突顯全球資金的投資偏好正從承受鉅額支出重擔的AI先驅企業，轉向握有強大議價權的硬體製造商，記憶體價格的飆漲提振三星股價，而全球代工龍頭台積電的不可替代地位也支撐著台灣股市。

寶盛集團（Julius Baer）香港部門研究主管Richard Tang說，「對美國的主要憂慮是超大規模的支出；多數的亞洲科技曝險集中在上游，無論最終贏家是誰，上游企業仍將從下游企業取得營收」。

摩根大通全球市場策略師艾莉亞加（Stephanie Aliaga）說，「美國一些恐慌交易對亞洲反而是好消息，尤其當思考真正需要什麼基礎設施來強化代理式AI（agentic AI）之時，市場真正開始消化AI代理（AI agents）的ChatGPT時刻」。

亞洲晶片製造巨頭在當地股市的超大權重，進一步升高其對股價走勢的影響。台積電在台股的權重已逼近45%，約10年前的3倍，韓國Kospi已成為雙寡頭格局，三星與SK海力士合計權重近40%。

報導說，由於亞洲相關企業在AI生態戲中扮演不同角色，以及較低的估值、較強勁的獲利成長，使亞股的表現預料將優於美股。

Alphinity投資管理客戶投資組合經理人瓊克說，「我們投資的是晶片製造商等AI賦能者；我們的一大核心持倉是台積電，至今仍然看好。AI之路條條通台積電」。

DA Davidson給予台積電新的「買入」評級，目標價為450美元，認為其前景強勁。分析師魯里亞（Gil Luria），台積電是「AI周期中的核心組成部分，在各種情景下都能分一杯羹」。

