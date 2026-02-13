美國花生零關稅衝擊國產品？陳駿季：印度阿根廷才是美國競爭對手

行政院長卓榮泰（左三）出席「臺美對等貿易協定總體說明記者會」。（記者田裕華攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，針對美國花生將零關稅輸入，農業部長陳駿季今（13日）表示，美國輸入的花生為脫殼調製花生，調降關稅後主要跟印度、阿根廷、巴西輸入我國的花生競爭。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住高達26項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將於第3年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉、珍奶原料的樹薯粉等共261項農產品豁免對等關稅，另也將對美國龍蝦、小麥、櫻桃、鱈魚、堅果等農產品將0關稅，液態乳、葡萄、柑橘類水果等降稅。

其中美國花生將0關稅輸入我國，國民黨立委張嘉郡說，美國花生價格是國產花生價格的1/3，認為會衝擊國產花生。

陳駿季在行政院台美貿易關稅總體說明記者會上回應表示，台灣花生栽培面積達1.7萬公頃，國產花生市佔率達75%，美國進口的花生主要是以脫殼後的調製花生為主，但若以進口到我國的脫殼花生中，自印度、阿根廷、巴西這3國進口的花生佔我國總體進口花生數量9成，隨美國花生進口我國關稅調降，美國的花生主要是跟印度、巴西、阿根廷的花生競爭。

行政院祕書長張惇涵強調，美國花生不會跟雲林花生競爭，而是跟其他進口國的花生競爭。

陳駿季進一步說明，將持續關注相關農產品項，表示台灣帶殼花生很有競爭力，但產業還需要更升級轉型，將持續協助建立冷鏈物流中心。

