代幣化黃金熱 HOYA BIT上架黃金穩定幣XAUt

〔記者歐宇祥／台北報導〕黃金交易續熱，金價持續攀升，區塊鏈產業也看到商機。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT（禾亞數位）看準現實世界資產代幣化（RWA）趨勢，今日宣布上架黃金穩定幣XAUt（Tether Gold），成為新的黃金投資管道。

受惠避險需求不墜，近年黃金交易火熱，今年（2026）金價、投入者也仍持續攀升，現貨黃金一度衝破每盎司 5600美元，創下新高；全球市佔最大穩定幣USDT發行商 Tether也發行黃金穩定幣XAUt。

專家指出，金價走勢強，讓黃金成為重要投資組合之一，在央行需求與民間追捧下，瑞銀預計今年全球央行購金量將維持950噸高位，摩根大通更預估年底金價可達6300美元，樂觀情境下甚至有望挑戰8500美元新巔峰。

看準黃金商機，加密貨幣產業也看好代幣化黃金的商業潛力，透過將黃金「無實體化」，將實體所有權轉化為鏈上憑證在保留實物價值的同時，解決了倉儲與拆分難題，並實現24小時全天候流通。

根據CoinGecko統計，黃金穩定幣總市值已突破60億美元，2025年成交量達1780億美元，成為僅次於「SPDR 黃金 ETF」（GLD）的全球第二大黃金投資工具，成為當前避險資金的首選載體。

HOYA BIT指出，每一枚黃金穩定幣XAUt均由一盎司符合倫敦金銀市場協會（LBMA）標準的實體黃金1比1支撐，資產價值與國際金價同步連動。截至元月，Tether的黃金持有量已達140噸，躋身全球前30大黃金持有者，賦予XAUt具備「國家級」的信用支撐。

此外，XAUt具備較高的透明度，投資人可隨時在官網查詢錢包地址對應的實體金條編號與純度資訊，相較於實體黃金難以分割與流動性受限的缺點，XAUt最小也可分割至0.000001枚，在HOYA BIT僅需新台幣300元即可入手。

