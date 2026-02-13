美牛進口有限度開放 教育部：學童午餐使用國產肉規定不變

面對美牛部分內臟及絞肉開放進口，教育部表示，學童午餐使用國產肉規定不變。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台美正式簽署對等貿易協定，美牛進口僅開放絞肉及心等肝、腎部分內臟進口，對於是否影響校園營養午餐內容，教育部表示，學校午餐一律使用國產在地肉品之規定，並未改變。

針對協定內容，行政院今表示，我國輸美產品豁免對等關稅產品達2072項，其中261項是農產品，包括蝴蝶蘭、茶葉等，另有1811項工業產品，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件等。整體來說，5分之1輸美對等項目豁免，占我輸美對等產品總金額3成6。

而美豬、美牛進一步開放的相關問題在貿易協定談判中一直受到矚目。不過最終對於國人較敏感項目都禁止進口，且牛豬產品在飲食場所標示原產地亦不變。

教育部則說明，109年8月28日已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材，並明定肉類一律使用國產在地之產品，如廠商有未使用、混充或假冒國產在地之肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。

