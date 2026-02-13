財神到！社群平台熱議全台Top6「財神廟」

AI軟體服務廠商意藍資訊旗下「Social Lab社群實驗室」透過社群口碑資料庫，找出網友熱議的六大財神廟。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕農曆新年將至，AI軟體服務廠商意藍資訊（6925）旗下的「Social Lab社群實驗室」今日透過社群口碑資料庫，追蹤近一年「熱議財神廟」排行，發現第一名就是雲林「北港武德宮」。

Social Lab社群實驗室定期會透過意藍的產品「OpView社群口碑資料庫」追蹤社群平台熱議話題。近期農曆新年將至，「迎財神」是台灣人的重要習俗之一，各地財神廟也隨之湧現祈福人潮。

根據統計，位於雲林的「北港武德宮」位居社群平台聲量榜首，共有3.1萬則討論。意藍分析，北港武德宮主祀天官武財神，被視為台灣五路武財神信仰的起源，參拜時民眾常會準備補財庫專用的金紙，並摸摸正殿的大元寶祈求財運亨通，廟方也積極經營社群平台、開發兼具招財含義與實用性的文創商品，讓聲量持續攀升。

聲量榜第二名則為「竹山紫南宮」主祀土地公、土地婆，以靈驗的「發財金」、「招財錢母」與「金雞」聞名，吸引許多民眾前往參拜，祈求財運與事業順遂，今年也推出限定錢母，寓意「馬上發財」，引來網友關注。

至於屏東「車城福安宮」則是全台最大、具備完整神格的土地公廟，其著名的「神明點鈔機」金爐因特殊耐火磚結構與熱對流設計，金紙會自動飛入爐內，宛如土地公點收財富，讓初次到訪的香客嘖嘖稱奇。

「南投地母廟」憑藉著絕美的綠色琉璃屋頂與莊嚴景致，被譽為「台版青瓦台」，是埔里知名的祈福與拍照勝地。

位在新北中和的「烘爐地南山福德宮」則擁有全台最巨大的土地公神像，且24小時皆開放參觀祈福，並因地勢較高、視野開闊，而成為新北著名的賞夜景勝地。

最後，「南投石龍宮」以泡麵土地公奇觀著稱，香客習慣帶著整箱泡麵來還願或祈求好運，廟方也貼心提供熱水與座位，讓信眾能在現場享用經過土地公加持的泡麵，這類趣味十足的祭拜方式，也在社群上引發熱烈討論。

