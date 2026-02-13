台美貿易協定守住多項農產品防線 陳駿季估守護逾千億產值

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德（左四）率農業部長陳駿季（左起）、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、經濟部長龔明鑫、衛福部長石崇良出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美主要農產品項261項豁免對等關稅，農業部長陳駿季今（13日）表示，我國守住的農產品項產值超過1千億元。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住高達26項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將於第3年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉、珍奶原料的樹薯粉等共261項農產品豁免對等關稅。

行政院下午召開記者會由各部會首長進一步說明ART細項，陳駿季表示，美國為我國農產品輸出最大市場，美國也是我國最大進口國，在談判過程中，美方一度要求我國全面開放農產品市場，在堅守糧食安全的底線下，我國守住稻米、紅豆、大蒜、雞肉、牡蠣等27項農產品不降稅。

陳駿季表示，稻米為我國最重要的糧食產業作物，將可保障台灣稻農22.5萬戶，產值高達378億元；大蒜部分則是保障台灣蒜農7200戶、產值43億元；雞肉部分則是保障台灣雞農4273戶、保障產值596億元；牡蠣部分則是保障我國牡蠣漁民2156戶，產值42.5億元；整體產業守護產值達1059.5億元。

陳駿季進一步說明，關於開放美國農產品0關稅輸入的部分，其中可分為我國幾乎沒有生產或未生產，如櫻桃、龍蝦、小麥、堅果、牛肉等，以牛肉為例，國產自給率僅4.6%，小麥自給率僅0.2%，將可降低我國食品廠成本，也可增加民眾多元消費選擇。

另一部分則是過去就有進口，國產農產品占有市場優勢，如液態乳等，我國國產鮮乳具高市佔率等，至於外界關切的豬肉，也成功爭取3年關稅緩降緩衝期，台灣豬也是國人第一選擇，目前美國豬進口量占國人消費量不到1%。

陳駿季表示，隨ART簽訂，已經看到我國農產品外銷的新契機，還有國產農產品的優勢，因此將設置3百億元的農安基金持續扶植農業、鞏固競爭力。

