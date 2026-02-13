台美貿易協定勞動挑戰大 勞團籲政府落實「禁止強迫勞動」

台美對等貿易協定正式簽署，全國產業總工會理事長戴國榮呼籲，對於保障勞工結社權，政府應重新檢視國內相關勞動法規，凝聚社會共識後進行修法。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「台美對等貿易協定」正式簽署，內容包括要求我國接軌國際勞動規範，協助產業降低強迫勞動與經營風險，禁止進口強迫勞動產品，同時禁止扣留勞工身分證件、3年內處理製造業及漁業移工的招募費問題，以及5年內逐步提升勞工結社權。對此，勞團除了表示支持，也認為此次將勞動權益納入台美貿易協定文本中，如何落實將是極大挑戰，呼籲政府應即刻落實「禁止強迫勞動」；對於結社自由等保障，也應重新檢視國內相關勞動法規，廣泛搜集意見，凝聚社會共識後進行修法。

台灣勞工陣線指出，在此次台美貿易協定中，與勞動事項有關的第3.9條，包括降低工會結社門檻、禁止強迫勞動及強化漁業勞動保障等內容，都是台灣勞工團體以及社會長期關注的議題；強化供應鏈責任以及禁止收取服務費等規範，更是長期倡議方向。勞陣呼籲，應儘速建立具體且可執行的人權治理制度，將國內法制與行政實踐進一步提升至符合國際趨勢規範，如此不僅有助於實質改善國內勞動條件，也能回應全球對負責任供應鏈的期待。

請繼續往下閱讀...

全國產業總工會理事長戴國榮對於台美貿易協定內容中，對於勞權的要求表示支持，認為將有助於改善國內整體的勞動環境，建議政府重新檢視國內相關勞動法規，廣泛搜集意見，凝聚社會共識後進行修法。

戴國榮表示，早在「台美 21 世紀貿易倡議」中，美方即高度關注台灣的集會結社自由。主要是目前依據《工會法》籌組工會的門檻必須由勞工 30 人以上連署發起，但台灣 90% 以上為中小微型企業，其中約76% 的企業雇工人數在 30 人以下。這意味著這7成以上企業的勞工，在法律上根本無法籌組「企業工會」，導致目前台灣企業工會的覆蓋率僅約 7.6%，遠低於國際水準。

戴國榮說，過去勞團爭取將籌組工會的門檻人數下修，但雇主團體多持反對意見，擔心小型企業因工會成立影響營運，此次台美貿易協定要求「降低企業工會成立門檻」，呼籲政府應盡速進行勞資政三方對話，尤其應與雇主團體溝通，因為美方的要求對勞工有利的，過去立院各黨團都有修法提案，但最大的阻力在雇主團體，必須取得共識，才能推動修法。

勞陣也提醒，本次調降農產品與工業產品關稅所涉及的產業，對於現行受衝擊從業勞工，政府必須提供充分且可及的失業保障、積極性職業訓練，以及對特定區域與中小企業的轉型支持；並應建立制度化的就業影響評估與追蹤機制，確保政策效果可被驗證、資源配置符合實際需要，使產業調整能在維護尊嚴勞動的前提下進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法