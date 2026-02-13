川普50％鋼鋁關稅大轉彎？擬鬆綁救期中選情

美國總統川普傳出正計劃撤回部分鋼鋁進口關稅。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）去年宣布，對所有進口鋼鐵和鋁徵收50%的關稅，之後更將課稅範圍擴大至407種鋼鋁衍生產品，包括機械、汽車零件及電子設備。不過根據3名知情人士透露，川普政府目前正檢視受關稅影響的產品清單，計劃對部分品項予以豁免，停止擴大清單，改為針對特定商品啟動更具針對性的國家安全調查。

英國《金融時報》報導，川普大規模的關稅行動，使美國關稅水準升至二戰前以來最高。然而在選民對生活成本上升表達不滿後，川普已多次撤回部分最嚴厲的關稅措施。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）本月公布的調查，超過70%的美國成年人認為經濟狀況僅屬普通或糟糕。約52%的美國人認為川普的經濟政策讓情況變得更差。經濟學者指出，關稅負擔並未如川普所稱由外國企業承擔，而是轉嫁至美國家庭與企業。

而在美國11月期中選舉逼近之際，川普正考慮調整部分鋼鐵與鋁製品關稅政策，以回應日益升高的生活成本壓力與支持度下滑問題。

消息人士透露，美國商務部和貿易代表署內部已有共識，認為現行鋼鋁關稅已推升多項民生商品價格，包括派盤與食品飲料罐頭等金屬容器產品，實際成本由消費者吸收。

為緩解壓力，川普政府先前已對部分熱門食品項目給予豁免，同時在中國採取報復性關稅後，美中貿易戰亦出現階段性休兵。

川普的貿易政策也面臨國會反彈，美國眾議院本週在部分共和黨議員與民主黨聯手下，通過決議反對對加拿大課徵關稅。另一方面，多名共和黨議員在期中選舉前選情吃緊，選民對關稅衝擊中小企業與消費者購買力表達憂慮。

自川普推動鋼鋁關稅以來，美國政府允許國內企業透過所謂「納入程序」（inclusion process），申請將外國競爭對手的相關產品納入課稅範圍。該機制由商務部主導，多數申請以「國家安全」為由獲得批准。

然而這套制度已導致課稅清單大幅擴張，大量日常家用品因含鋼鋁成分而面臨最高50%關稅。一名官員坦言，現行制度「過於複雜，難以執行」，有必要加以簡化。

若美方最終鬆綁鋼鋁關稅，英國、墨西哥、加拿大及歐盟成員國等主要貿易夥伴可望受益。

截至目前，美國商務部、美國貿易代表署與白宮均拒絕對相關調整計畫發表評論。

